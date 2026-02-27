Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -6,07 %
Platz 1
Performance 1M: -12,58 %
Banco Santander
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 2
Performance 1M: +6,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander
wallstreetONLINE-Forum: Santander wird bullisch gesehen. Investor Day liefert eine glaubwürdige Ambition: RoTE >20% bis 2028, Kundenzahl von 180 Mio. 2025 auf >210 Mio. bis 2028, zweistelliges Gewinnwachstum, Kosten senken (ONE), Dividendenerhöhung ab 2027 (~35% Gewinn) plus Buybacks. 2025er Gewinn 14,1 Mrd., RoTE 16,3%. Risiken: Execution, Integration Webster/TSB, CET1. Positives Sentiment, Analysten erhöhen Ziele.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Banco Santander eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 3
Performance 1M: +27,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Sentiment aus dem wallstreetONLINE-Forum: gemischt bis positiv. Fundamentale Signale stimmen: 2025/26-Wachstum, steigender Free Cashflow, USA- und FTTH-Ausbau, Dividendenakzente. Kursrally in kurzem Zeitraum (~25% im letzten Monat) wird gesehen. Deutsche Bank nennt 42€ Kaufziel; Risiken bleiben Schuldenlast und Zukunftsstrategie. Die konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht mit einer Zahl belegt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 4
Performance 1M: +9,53 %
adidas
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 5
Performance 1M: +10,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein vorsichtiges Adidas-Sentiment: Handelszölle und geopolitische Risiken werden als Abwärtsrisiken gesehen; im Kriegsszenario könnte der DAX fallen, Adidas damit ebenfalls. Als Kursreferenz wird rund 156,50 EUR genannt. Das Aktienrückkaufprogramm wird als nicht ausreichend wirksam bewertet (Beitrag 1). Eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 6
Performance 1M: -6,66 %
ENI
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 7
Performance 1M: +17,93 %
UniCredit
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 8
Performance 1M: +2,11 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 9
Performance 1M: -5,63 %
BASF
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 10
Performance 1M: +7,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt BASF-Sentiment gemischte Signale: Quartalsergebnis wird kritisch gesehen; Dividende/Bilanz stärken Skepsis. Cashflow-Fokus und Schuldenabbau werden positiv bewertet. Wohnungsverkauf als Schritt der Abkoppelung von Deutschland; geopolitische Risiken (Iran) erhöhen Kursrisiken. Aktienrückkäufe werden begrüßt. 14-Tage-Preisentwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret beziffert.
