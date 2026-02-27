Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 27.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Swiss Re
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 1
Performance 1M: +14,91 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 2
Performance 1M: +7,01 %
Novartis
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 3
Performance 1M: +14,04 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 4
Performance 1M: -15,49 %
Roche Holding
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 5
Performance 1M: +4,87 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 6
Performance 1M: -0,35 %
Nestle
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 7
Performance 1M: +17,92 %
Swisscom
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 8
Performance 1M: +20,88 %
