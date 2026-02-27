IAG leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck

Zahlen und der Ausblick von IAG reichten nicht mehr aus, um die Aktien weiter zu stützen, hieß es am Markt. Auch Analyst Jarrod Castle von UBS hatte es am Morgen bereits in Frage gestellt, ob "solide Resultate" den Aktionären noch genügen würden.

LONDON/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Anleger nehmen am Freitag bei den zuletzt gut gelaufenen Aktien etablierter Netzwerk-Fluggesellschaften Gewinne mit. Die Richtung wurde von den IAG-Anteilen vorgegeben, die nach der Zahlenvorlage zunächst noch solide in den Tag gestartet waren. Zuletzt lag das Minus bei fast sieben Prozent. Börsianer führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem der Kurs der britisch-spanischen Holding das höchste Niveau seit 2018 erreicht hatte.

Von IAG in Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Kurse von Lufthansa , die im Rennen um eine Rückkehr in den Leitindex Dax < einen vierprozentigen Rückschlag verbuchten. Titel von Air France-KLM büßten in Paris fast sechs Prozent ein.

Alle drei hatten sich zuletzt besser entwickelt als die Papiere von Billigfliegern, unter denen Easyjet derzeit ihrem November-Tief nahestehen. Am Freitag gaben sei in London um 3,3 Prozent nach. Titel von Ryanair verloren in Dublin 1,5 Prozent./tih/jsl/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 9,038 auf Tradegate (27. Februar 2026, 16:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,43 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,85 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -22,63 %/-11,58 % bedeutet.



