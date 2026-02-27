Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 27.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 1
Performance 1M: +18,45 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 2
Performance 1M: +7,78 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 3
Performance 1M: -9,20 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 4
Performance 1M: +12,06 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +7,45 %
