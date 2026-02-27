RBC senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 85,88 auf Tradegate (27. Februar 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 42,76 Mrd..

Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,66 %/+62,15 % bedeutet.