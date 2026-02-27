    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain

    ANALYSE-FLASH

    RBC senkt Ziel für Saint-Gobain auf 93 Euro - 'Sector Perform'

    • RBC senkt Kursziel Saint-Gobain von 96 auf 93€
    • Starke Regenfälle in Frankreich; Stürme in USA
    • RBC rechnet mit Wettereffekt; Q2 könnte besser
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain von 96 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Baustoffkonzern habe im ersten Quartal wetterbedingten Gegenwind verspürt, schrieb Oliver Dyson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die stärksten Regenfälle in Frankreich seit 50 Jahren und Stürme in den USA. Er ließ dies in seine Schätzungen einfließen, verwies aber auf eine potenzielle Verbesserung der Wetterbedingungen im zweiten Jahresviertel./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:28 / EST

    Compagnie de Saint-Gobain

    ISIN:FR0000125007WKN:872087

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 85,88 auf Tradegate (27. Februar 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Compagnie de Saint-Gobain Aktie um -3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Compagnie de Saint-Gobain bezifferte sich zuletzt auf 42,76 Mrd..

    Compagnie de Saint-Gobain zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -9,66 %/+62,15 % bedeutet.


