Alzchem Group Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 27.02.2026

Die Alzchem Group Aktie ist bisher um -6,96 % auf 145,60€ gefallen. Das sind -10,90 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Alzchem Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 145,60€, mit einem Minus von -6,96 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Alzchem Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,40 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Alzchem Group bisher ein Plus von +1,36 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,77 % 1 Monat +3,17 % 3 Monate +22,40 % 1 Jahr +105,12 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,49 Mrd.EUR € wert.

Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat im vergangenen Jahr wegen schwacher Nachfrage aus der Stahlindustrie etwas weniger umgesetzt als geplant. Der Erlös stieg insgesamt um zwei Prozent auf 562,1 Millionen Euro, wie das im SDax notierte …

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.