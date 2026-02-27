OpenAI und Amazon revolutionieren KI: Was steckt hinter der Partnerschaft?

Gemeinsam entwickeln OpenAI und Amazon eine zustandsbehaftete Laufzeitumgebung, die auf OpenAI-Modellen basiert und über Amazon Bedrock zugänglich sein wird. Diese neuen Entwicklungsumgebungen ermöglichen es Entwicklern, Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher und Identität nahtlos zu nutzen und gleichzeitig den Kontext beizubehalten, frühere Arbeiten zu speichern sowie mit verschiedenen Softwaretools und Datenquellen zu interagieren.

Um KI-Innovationen für Unternehmen, Startups und Endverbraucher weltweit zu beschleunigen, haben OpenAI und Amazon eine mehrjährige strategische Partnerschaft angekündigt. Zudem wird Amazon 50 Milliarden US-Dollar investieren. 15 Milliarden US-Dollar sollen dabei direkt investiert werden, weitere 35 Milliarden US-Dollar in den kommenden Monaten, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen weltweit neue, fortschrittliche KI-Funktionen bereitzustellen, wie S&P Capital IQ berichtet.

Für die Verwaltung von laufenden Projekten und Workflows konzipiert, sind die zustandsbehafteten Entwicklungsumgebungen speziell für den Betrieb auf der AWS-Infrastruktur trainiert. Sie werden in Amazon Bedrock AgentCore sowie Infrastrukturdienste integriert, sodass KI-Anwendungen und -Agenten der Kunden nahtlos mit anderen Infrastrukturanwendungen in AWS zusammenarbeiten. Die bestehende, mehrjährige Vereinbarung zwischen OpenAI und AWS über 38 Milliarden US-Dollar wird nun um 100 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von acht Jahren erweitert.

Amazon-Teams können künftig OpenAI-Modelle für den Einsatz in KI-Produkten und Agenten, die direkt mit Kunden interagieren, individuell anpassen. Diese neuen Funktionen ergänzen die bereits verfügbaren Modelle wie die Amazon Nova-Familie und bieten Teams ein weiteres Werkzeug zur Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen in großem Maßstab.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 176,1EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind Jetzt Report kostenlos herunterladen!