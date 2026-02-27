WFSA ehrt Franco und Pietro Gussalli Beretta mit dem Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award

„Es ist eine große Ehre, unsere höchste Auszeichnung an Führungspersönlichkeiten zu verleihen, die das Wesentliche dessen verkörpern, was unsere Organisation fördert - herausragende Leistungen in den Bereichen Jagd, Sportschießen und verantwortungsvoller ziviler Waffenbesitz", sagte Tony Bernardo, Präsident der WFSA. „Die Verleihung dieser Auszeichnung während des 500-jährigen Jubiläums der Firma Beretta macht die Anerkennung besonders bedeutsam."

NÜRNBERG, Deutschland, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Das World Forum on Shooting Activities (WFSA) hat die Brüder Franco Gussalli Beretta und Pietro Gussalli Beretta zu Empfängern seiner höchsten Auszeichnung, des Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award ernannt. Franco Gussalli Beretta nahm die Auszeichnung im Namen der beiden Brüder während der WFSA-Plenarsitzung auf der IWA OutdoorClassics-Messe entgegen.

Mit dem Dr. Vito Genco Shooting Ambassador Award werden weltweit Personen für außergewöhnliche Verdienste um das Jagd- und Sportschießen ausgezeichnet. Zu den bisherigen Preisträgern gehören olympische Athleten, Schriftsteller und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter der verstorbene Richter des Obersten Gerichtshofs der USA Antonin Scalia.

In seiner Erklärung sagte Franco Gussalli Beretta: „Wir sind zutiefst dankbar, diese Auszeichnung von der WFSA zu erhalten, einer Organisation, die sich für wissenschaftliche Forschung, Tradition, Werte und Innovation innerhalb der weltweiten Schützengemeinschaft einsetzt."

Franco Gussalli Beretta ist unter anderem Präsident und CEO der Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, während Pietro Gussalli Beretta Präsident und CEO der Beretta Holding ist und mehrere Positionen innerhalb der Gruppe innehat. Die 1526 gegründete Fabbrica d'Armi Pietro Beretta feiert in diesem Jahr ihr 500-jähriges Bestehen.

Die Plenarsitzung stand auch im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der WFSA, das durch eine Präsentation des ehemaligen Präsidenten Graham Downing hervorgehoben wurde, und beinhaltete eine Ehrenauszeichnung für Jürgen Kohlheim für seine langjährige Tätigkeit im Exekutivausschuss. Weitere Themen und Podiumsdiskussionen betrafen die Schießdisziplinen bei den Olympischen Spielen LA2028, die von ISSF-Generalsekretär Alessandro Nicotra di San Giacomo vorgestellt wurden, die vorgeschlagenen EU-Beschränkungen für bleihaltige Munition, die von Squire Patton Boggs-Anwalt und AFEMS-Berater Peter Sellar präsentiert wurden, sowie ein neues internationales politisches Datenbank-Tool der WFSA, das von Charles Fowler, dem Vorsitzenden des WFSA-Image-Komitees, vorgestellt wurde.

Über WFSA

Das World Forum on Shooting Activities (WFSA) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit beratendem Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Die 1996 gegründete Organisation umfasst mehr als 50 nationale, regionale und internationale Organisationen und setzt sich durch die Zusammenarbeit mit Regierungen und internationalen Institutionen für die Erhaltung der Traditionen der Jagd und des Sportschießens ein.

Weitere Informationen: www.wfsa.net

