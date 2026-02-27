Devisen
Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zum US-Dollar kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1808 US-Dollar. Sie lag so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1805 (Donnerstag: 1,1814) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8470 (0,8464) Euro.
Inflationszahlen aus der Eurozone fielen uneinheitlich aus. In Frankreich und Spanien legte die Inflationsrate im Februar zu. In Deutschland gab sie hingegen etwas nach. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden am Dienstag veröffentlicht. Ökonomen gehen weiterhin davon aus, das die Inflationsrate bei 1,7 Prozent verharren wird. Sie läge damit weiterhin unter dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von zwei Prozent.
"Die EZB wird vorerst an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten", erwartet Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Eurozonen-Konjunktur ist auf Kurs und gleichzeitig liegt die Inflationsrate für den gesamten Währungsraum im Zielbereich der EZB."
Die Unsicherheit bleibt jedoch auch am Devisenmarkt hoch. An den Märkten wird eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Opec-Mitglied Iran am Wochenende befürchtet. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass die amerikanische Delegation den Verhandlungsort enttäuscht über die Fortschritte der Gespräche über das iranische Atomprogramm verlassen habe. Unterdessen haben die Vereinigten Staaten einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel abgezogen. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87630 (0,87190) britische Pfund, 184,13 (184,37) japanische Yen und 0,9104 (0,9140) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5.244 Dollar. Das waren etwa 58 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief