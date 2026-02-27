    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Delivery Hero reduziert anfängliche Kursverluste deutlich

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    (Neufassung mit reduziertem Minus, Citigroup, Einordnung)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen relativ stark geschwankt. Wurde das Minus bis zum frühen Nachmittag noch auf mehr als 8 Prozent ausgeweitet, war es zuletzt nur noch 2,2 Prozent groß. Am tiefsten Stand seit Anfang Dezember wurden einige Anleger am Nachmittag offenbar wieder mutiger. Der Kurs stand zuletzt wieder knapp über der zuletzt umkämpften 20-Euro-Marke.

    Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays.

    Monique Pollard von Citigroup sprach auch von einem enttäuschenden Zwischenbericht. Sie erwähnte noch, dass es von den Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben habe, was aber auch nicht groß überrasche. Sie erwartet diesen erst mit dem Jahresbericht Ende März.

    Die Aktien des Essenlieferdienstes sind schon länger von anderen Einflüssen geprägt als der Entwicklung des Tagesgeschäfts. Zuletzt belastete ein Rückschlag in einem Gerichtsprozess in Italien, doch in der Zeit davor war Fantasie dafür aufgekommen, dass einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

    Das Unternehmen selbst hatte im Dezember in einem Brief an die Aktionäre seine Unzufriedenheit mit der Aktienbewertung betont und die Prüfung strategischer Optionen zugesagt. Davor schon hatte eine Gruppe institutioneller Anleger angefangen, Druck auf das Management auszuüben./ajx/la/jha/tih/he

    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 20,03 auf Tradegate (27. Februar 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,01 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +61,70 %/+97,07 % bedeutet.




