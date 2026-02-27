Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.02.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.234,43USD pro Feinunze und notiert damit +1,03 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 93,61USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +6,05 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 72,36USD und verzeichnet ein Plus von +1,83 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,59USD und verzeichnet ein Plus von +1,76 %.