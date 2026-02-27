BMW ruft erneut Hunderttausende Autos zurück

Weltweit sind 337.374 Fahrzeuge potenziell betroffen, deutschlandweit sind es 29.441 Fahrzeuge, wie das KBA mitteilte. Demnach könne die mangelhafte Verlegung des Cockpit-Kabelbaumes "beim Ersatz des Mikrofilters zu Beschädigungen an Kabeln und damit zu einem Kurzschluss mit Rauchentwicklung und Brandfolge führen". Als Maßnahme werde die Verlegung des Cockpit-Kabelbaumes geprüft und gegebenenfalls nachgebessert.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW ruft erneut weltweit Hunderttausende Fahrzeuge wegen möglicher Brandgefahr zurück. Das geht aus einem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor, den der Autobauer aus München bestätigt. Betroffen seien die Modelle i5, 7er, M5, 5er und i7 aus dem Produktionszeitraum vom 9. Juni 2022 bis 5. Dezember 2025.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!

Was Kundinnen und Kunden nun wissen sollten



"Im Zusammenhang mit diesem Fehlerbild ist kein Unfall bekannt", teilte ein BMW-Sprecher mit. Sollte das Fahrzeug bereits einen Ölservice und somit einen Mikrofilterwechsel erhalten haben, sei eine umgehende Prüfung und eine eventuelle Nacharbeit der Kabel notwendig. Sollte noch kein Ölservice und somit kein Mikrofilterwechsel durchgeführt worden sein, bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf, eine Nacharbeit beim ersten Ölservice sei ausreichend, sagte der Sprecher

Schon im vergangenen Herbst hatte BMW Hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es auch hier durch ein Starterproblem im schlimmsten Fall zu Bränden kommen konnte./rwi/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 89,38 auf Tradegate (27. Februar 2026, 17:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,98 %. Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 50,15 Mrd.. BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 93,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +3,93 %/+28,52 % bedeutet.



