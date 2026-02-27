    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursgewinne - Iran-Konflikt verunsichert

    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Iran-Konflikt verunsichert
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 130,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,65 Prozent.

    An den Märkten wird eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Opec-Mitglied Iran am Wochenende befürchtet. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass die amerikanische Delegation den Verhandlungsort enttäuscht über die Fortschritte der Gespräche über das iranische Atomprogramm verlassen habe. Unterdessen haben die Vereinigten Staaten einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel abgezogen. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun. Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitierten von der Verunsicherung.

    Inflationszahlen aus der Eurozone fielen uneinheitlich aus. In Frankreich und Spanien legte die Inflationsrate im Februar zu. In Deutschland gab sie hingegen etwas nach. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden am Dienstag veröffentlicht. Ökonomen gehen weiterhin davon aus, das die Inflationsrate bei 1,7 Prozent verharren wird. Sie läge damit weiterhin unter dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von zwei Prozent.

    "In Deutschland bleibt die Inflation im grünen Bereich", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Der Preisauftrieb ist in den vergangenen Monaten durch niedrigere Energiepreise und einen starken Wechselkurs des Euro zum US-Dollar gebremst worden." Diese Einflüsse würden allerdings künftig wegfallen, sodass es keinen weiteren Rückgang der Inflation geben dürfte.

    "Die EZB wird vorerst an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten", erwartet Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Eurozonen-Konjunktur ist auf Kurs und gleichzeitig liegt die Inflationsrate für den gesamten Währungsraum im Zielbereich der EZB."/jsl/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Kursgewinne - Iran-Konflikt verunsichert Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 130,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,65 Prozent. An den Märkten wird eine mögliche …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     