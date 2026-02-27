Termine am 2. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh

AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)



CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen °



