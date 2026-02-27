TAGESVORSCHAU
Termine am 2. März 2026
- Konzerne melden Jahreszahlen; Fokus Miele, RBI
- Viele PMI/ISM Veröffentlichungen und BIP‑Daten
- BGH verhandelt Klimaklage gegen BMW, Mercedes.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 2. März 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen
08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh
AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen °
