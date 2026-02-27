Der Börsen-Tag
Tech trotzt DAX-Schwäche: Deutsche Nebenwerte steigen, Wall Street fällt
Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Technologie- und Nebenwerte zulegen, geraten Standardwerte und die US-Leitindizes spürbar unter Druck.
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit einer leichten Schwäche bei den Standardwerten und relativer Stärke im Technologie- und Nebenwertebereich. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 25.236,49 Punkten und verliert 0,40 Prozent. Auch der MDAX gibt leicht nach und steht mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 31.530,38 Punkten nahezu unverändert. Deutlich freundlicher präsentieren sich dagegen die kleineren Werte: Der SDAX legt um 0,41 Prozent auf 18.185,70 Punkte zu. Noch stärker zeigt sich der TecDAX, der um 0,78 Prozent auf 3.787,45 Punkte steigt und damit zu den Gewinnern des Tages zählt. In den USA dominieren dagegen Abgaben. Der Dow Jones verliert 1,26 Prozent und notiert bei 48.880,61 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,72 Prozent auf 6.859,53 Punkte nach. Damit fallen die Kursrückgänge an der Wall Street deutlicher aus als die Verluste bei den deutschen Standardwerten, während deutsche Technologie- und Nebenwerte sich dem schwächeren internationalen Trend entziehen können.
DAXDie stärksten Werte im DAX waren Scout24 (+4,18%), Deutsche Telekom (+3,30%) und Deutsche Börse (+3,06%). Am Ende der Liste standen adidas (-2,37%), Deutsche Bank (-2,73%) und Commerzbank (-3,46%). Die Tagesgewinner legten damit deutlich stärker zu als die Spitzenverlierer fielen, wobei Scout24 den größten Einzelanstieg verzeichnete.
MDAXIm MDAX führten United Internet (+13,19%), AIXTRON (+10,47%) und CTS Eventim (+4,81%) die Gewinnerliste an. Schlusslichter waren PUMA (-3,08%), HENSOLDT (-3,27%) und Deutsche Lufthansa (-3,40%). Die Aufwärtsbewegung wurde von sehr kräftigen Einzelsprüngen getragen, insbesondere United Internet, während die Verluste moderater ausfielen.
SDAXIm SDAX stachen 1&1 (+10,74%), Gerresheimer (+9,32%) und HYPOPORT (+6,95%) hervor. Die schwächsten Werte waren SMA Solar Technology (-3,60%), Schaeffler (-4,63%) und Alzchem Group (-5,84%). Auch hier übertrafen die Gewinner die Verlierer deutlich in der Größenordnung der Kursbewegungen.
TecDAXDie TecDAX-Spitzenreiter waren United Internet (+13,19%), 1&1 (+10,74%) und AIXTRON (+10,47%). Auf der Verliererseite lagen SAP (-1,65%), HENSOLDT (-3,27%) und SMA Solar Technology (-3,60%). Technologiewerte zeigten starke Einzelgewinner, während die Verluste moderat blieben.
Dow JonesIm Dow Jones konnten Merck & Co (+3,16%), Amgen (+2,69%) und Walmart (+2,45%) zulegen. Die stärksten Rückgänge verzeichneten Salesforce (-3,17%), Goldman Sachs Group (-5,19%) und American Express (-6,18%). Die größten Abgaben im Index übertrafen die Tagesgewinne deutlich.
S&P 500Im S&P 500 lagen Dell Technologies Registered (C) (+20,96%), Block (A) (+13,55%) und Netflix (+10,39%) an der Spitze. Deutliche Verluste gab es bei Delta Air Lines (DE) (-6,00%), Ares Management Registered (A) (-6,02%) und American Express (-6,18%). Besonders auffällig sind die extremen Gewinne einzelner Titel wie Dell gegenüber vergleichsweise einheitlichen, aber moderateren Rückgängen der Verlierer.
