    Tech trotzt DAX-Schwäche: Deutsche Nebenwerte steigen, Wall Street fällt

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Technologie- und Nebenwerte zulegen, geraten Standardwerte und die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit einer leichten Schwäche bei den Standardwerten und relativer Stärke im Technologie- und Nebenwertebereich. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 25.236,49 Punkten und verliert 0,40 Prozent. Auch der MDAX gibt leicht nach und steht mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 31.530,38 Punkten nahezu unverändert. Deutlich freundlicher präsentieren sich dagegen die kleineren Werte: Der SDAX legt um 0,41 Prozent auf 18.185,70 Punkte zu. Noch stärker zeigt sich der TecDAX, der um 0,78 Prozent auf 3.787,45 Punkte steigt und damit zu den Gewinnern des Tages zählt. In den USA dominieren dagegen Abgaben. Der Dow Jones verliert 1,26 Prozent und notiert bei 48.880,61 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,72 Prozent auf 6.859,53 Punkte nach. Damit fallen die Kursrückgänge an der Wall Street deutlicher aus als die Verluste bei den deutschen Standardwerten, während deutsche Technologie- und Nebenwerte sich dem schwächeren internationalen Trend entziehen können.

    DAX

    Die stärksten Werte im DAX waren Scout24 (+4,18%), Deutsche Telekom (+3,30%) und Deutsche Börse (+3,06%). Am Ende der Liste standen adidas (-2,37%), Deutsche Bank (-2,73%) und Commerzbank (-3,46%). Die Tagesgewinner legten damit deutlich stärker zu als die Spitzenverlierer fielen, wobei Scout24 den größten Einzelanstieg verzeichnete.

    MDAX

    Im MDAX führten United Internet (+13,19%), AIXTRON (+10,47%) und CTS Eventim (+4,81%) die Gewinnerliste an. Schlusslichter waren PUMA (-3,08%), HENSOLDT (-3,27%) und Deutsche Lufthansa (-3,40%). Die Aufwärtsbewegung wurde von sehr kräftigen Einzelsprüngen getragen, insbesondere United Internet, während die Verluste moderater ausfielen.

    SDAX

    Im SDAX stachen 1&1 (+10,74%), Gerresheimer (+9,32%) und HYPOPORT (+6,95%) hervor. Die schwächsten Werte waren SMA Solar Technology (-3,60%), Schaeffler (-4,63%) und Alzchem Group (-5,84%). Auch hier übertrafen die Gewinner die Verlierer deutlich in der Größenordnung der Kursbewegungen.

    TecDAX

    Die TecDAX-Spitzenreiter waren United Internet (+13,19%), 1&1 (+10,74%) und AIXTRON (+10,47%). Auf der Verliererseite lagen SAP (-1,65%), HENSOLDT (-3,27%) und SMA Solar Technology (-3,60%). Technologiewerte zeigten starke Einzelgewinner, während die Verluste moderat blieben.

    Dow Jones

    Im Dow Jones konnten Merck & Co (+3,16%), Amgen (+2,69%) und Walmart (+2,45%) zulegen. Die stärksten Rückgänge verzeichneten Salesforce (-3,17%), Goldman Sachs Group (-5,19%) und American Express (-6,18%). Die größten Abgaben im Index übertrafen die Tagesgewinne deutlich.

    S&P 500

    Im S&P 500 lagen Dell Technologies Registered (C) (+20,96%), Block (A) (+13,55%) und Netflix (+10,39%) an der Spitze. Deutliche Verluste gab es bei Delta Air Lines (DE) (-6,00%), Ares Management Registered (A) (-6,02%) und American Express (-6,18%). Besonders auffällig sind die extremen Gewinne einzelner Titel wie Dell gegenüber vergleichsweise einheitlichen, aber moderateren Rückgängen der Verlierer.


