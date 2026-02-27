    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    Bybit EU startet Kampagne „Höhere Rendite, kürzere Haltefrist" im gesamten EWR

    Foto: Carlos Osorio - dpa

    WIEN, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Da sich die Marktbedingungen stetig weiterentwickeln und Investoren nach strukturierten Möglichkeiten suchen, ihr Engagement in digitalen Vermögenswerten zu steuern, hat Bybit EU eine zeitlich begrenzte Kampagne mit 3 Prozent jährlicher Prozentrendite (Annual Percentage Yield, APY) im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eingeführt, die einen definierten Belohnungsmechanismus innerhalb eines regulierten Rahmens bietet.

    Bybit EU

    Bybit EU agiert im Rahmen der MiCA-Regulierung und konzentriert sich weiterhin auf die Bereitstellung konformer und transparenter Lösungen, die auf europäische Nutzer zugeschnitten sind. Die neue Kampagne Höhere Rendite, kürzere Haltefrist" wendet eine 3-%-APY für qualifizierte Netto-Aufstockungen an und wird für eine definierte Haltefrist von 180 Tagen beibehalten, mit einem vereinfachten Teilnahmeverfahren, das keine Anmeldung zu einem separaten Staking oder strukturierten Produkt erfordert. Nutzer können ihre Assets auf der Bybit EU-Plattform wie gewohnt weiter nutzen.

    Ein einfacher Ansatz: Aufladen, halten und verdienen

    Der Aufladezeitraum läuft vom 25. Februar bis zum 31. März 2026. Teilnehmer, die sich über die offizielle Kampagnen-Landingpage anmelden und während dieses Zeitraums qualifizierende Nettoaufladungen per Fiat- oder Krypto-Einzahlungen vornehmen, sind zum Erhalt von Prämien berechtigt, vorausgesetzt, sie halten ihren Nettoaufladungsstand 180 Tage lang ab dem 31. März 2026 aufrecht.

    Die Prämien werden auf einer Basis von 3 % APY berechnet und nach erfolgreichem Abschluss der 180-tägigen Haltefrist ausgeschüttet. Die Teilnahme ist ab 1 € an qualifizierenden Nettoaufladungen möglich.

    Während der 180-tägigen Haltefrist können Nutzer:

    • An Spotmärkten handeln
    • Spotbasierte Strategien nutzen
    • Qualifizierte Assets einsetzen
    • Ihre Mittel innerhalb des Plattform-Ökosystems einsetzen

    Abhebungen während dieses Zeitraums führen zum Verlust des Anspruchs auf Prämien.

    Kampagnen-Highlights

    • Aufladefenster: 25. Februar 2026–31. März 2026
    • APY: 3 % jährliche Prozentrendite
    • Mindestteilnahme: Von 1 € bis 10.000 €
    • Qualifizierte Kanäle: Fiat- und Krypto-Einlagen
    • Haltezeit: 180 Tage ab dem 31. März 2026
    • Registrierung: Erforderlich über die offizielle Kampagnen-Landingpage
    • Prämienverteilung: Nach erfolgreichem Abschluss der 180-tägigen Haltefrist

    Unterstützung europäischer Nutzer in einem sich wandelnden Marktumfeld

