    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoldman Sachs Group AktievorwärtsNachrichten zu Goldman Sachs Group

    Besonders beachtet!

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman Sachs Group Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,56 % - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Goldman Sachs Group Aktie bisher Verluste von -6,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Goldman Sachs Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Goldman Sachs Group Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,56 % - 27.02.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

    Goldman Sachs Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,56 % verliert die Goldman Sachs Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute bei der Goldman Sachs Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Long
    859,82€
    Basispreis
    0,02
    Ask
    × 13,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    986,22€
    Basispreis
    11,09
    Ask
    × 13,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Goldman Sachs Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,13 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Goldman Sachs Group einen Rückgang von -2,86 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,28 % geändert.

    Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,78 %
    1 Monat -6,28 %
    3 Monate +11,13 %
    1 Jahr +32,96 %

    Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Es gibt 300 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 220,57 Mrd.EUR € wert.

    Tech trotzt DAX-Schwäche: Deutsche Nebenwerte steigen, Wall Street fällt


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Technologie- und Nebenwerte zulegen, geraten Standardwerte und die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

    Dow auf Talfahrt - Negative Wochen- und Monatsbilanz


    Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen Zinssenkungen lieferten. Zudem …

    Börsenstart USA - 27.02. - Dow Jones schwach -1,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Goldman Sachs Group

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,54 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -3,26 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -5,23 %. Bank of America verliert -5,00 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,18 %.

    Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Goldman Sachs Group

    -7,66 %
    -7,36 %
    -7,94 %
    +11,45 %
    +32,84 %
    +127,41 %
    +193,44 %
    +476,48 %
    +1.062,88 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Goldman Sachs Group Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,56 % - 27.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Goldman Sachs Group Aktie bisher Verluste von -6,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Goldman Sachs Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     