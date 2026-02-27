Goldman Sachs Group Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,56 % - 27.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,56 % verliert die Goldman Sachs Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,79 %, geht es heute bei der Goldman Sachs Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Goldman Sachs Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,13 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Goldman Sachs Group einen Rückgang von -2,86 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,28 % geändert.

Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,78 % 1 Monat -6,28 % 3 Monate +11,13 % 1 Jahr +32,96 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Es gibt 300 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 220,57 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Technologie- und Nebenwerte zulegen, geraten Standardwerte und die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen Zinssenkungen lieferten. Zudem …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Goldman Sachs Group

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,54 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -3,26 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -5,23 %. Bank of America verliert -5,00 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,18 %.

Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.