    Huawei präsentiert in Madrid bahnbrechende Innovationen mit Schwerpunkt auf Laufuhren

    MADRID, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Huawei stellte seine neuesten Innovationen am 26. Februar auf der globalen Produktvorstellung „Now is Your Run" in Madrid, Spanien, vor. Der Technologieriese feierte nach fünfjähriger Pause sein Comeback im Bereich professioneller Laufuhren mit der Vorstellung der brandneuen HUAWEI WATCH GT Runner 2. Auf der Veranstaltung wurden außerdem die HUAWEI WATCH Ultimate 2, das HUAWEI Mate 80 Pro, das HUAWEI MatePad Mini, die HUAWEI FreeBuds Pro 5 und die HUAWEI Band 11-Serie vorgestellt. Der zweifache Olympiasieger im Marathon, Eliud Kipchoge, wurde als globaler Botschafter für die HUAWEI WATCH GT Runner vorgestellt. „Laufen bedeutet viel mehr als nur schnell zu laufen", sagte Kipchoge. „Ich glaube, dass Laufen in jeder Hinsicht die schönste Aktivität ist. Zusammen mit Huawei können wir Millionen von Läufern auf der ganzen Welt erreichen und hoffentlich ihr Leben auf schöne und positive Weise beeinflussen."

    ULTRA PERFORMANCE HUAWEI WATCH GT Runner 2

    HUAWEI WATCH GT Runner 2: Fünf Jahre Erfahrung, neu definierte professionelle Laufuhren

    Die HUAWEI WATCH GT Runner 2 ist mit einer neuen 3D-Floating-Antennenarchitektur ausgestattet, die für eine beispiellose Positionierungsgenauigkeit entwickelt wurde. Sie ist erstmals mit einem intelligenten Positionierungsalgorithmus ausgestattet, der auch bei Signalunterbrechungen die Laufbahn und die Distanz des Läufers berechnet und so eine unterbrechungsfreie Positionierung gewährleistet. Der neue intelligente Marathonmodus bietet ein umfassendes Rennmanagement und fungiert während der gesamten Strecke als persönlicher Coach am Handgelenk. Die HUAWEI WATCH GT Runner 2 hilft nicht nur Profisportlern, ihre Leistung zu steigern, sondern bietet auch Amateurläufern ein intelligentes und professionelles Lauferlebnis. Eliud Kipchoge berichtete bei der Veranstaltung von seinen Erfahrungen bei der gemeinsamen Entwicklung von Produkten mit Huawei und erklärte: „Ich teile gerne meine Meinungen und Perspektiven, um das Smartwatch-Erlebnis nicht nur für Spitzensportler, sondern für Läufer auf der ganzen Welt zu verbessern."

    Eliud Kipchoge HUAWEI WATCH GT Runner Global Ambassador

    HUAWEI WATCH Ultimate 2 und HUAWEI Band 11 Serie: Fitness auf höchstem Niveau

    Auf dieser Veranstaltung stellte Huawei eine Reihe neuer Wearables vor, die den Nutzern ein professionelleres und individuelleres Fitnesserlebnis bieten sollen. Die HUAWEI WATCH Ultimate 2 debütierte in einer auffälligen „grünen" Farbe und behielt ihre erstklassigen Funktionen für Tauchen und Outdoor-Abenteuer bei, während sie gleichzeitig verbesserte Funktionen einführte, die speziell auf Golf-Driving-Ranges und das Spiel auf dem Platz zugeschnitten sind. Dies bietet ein präziseres und intelligenteres High-End-Sporterlebnis. Die Serie HUAWEI Band 11 kombiniert elegantes Design mit praktischer Funktionalität und verfügt über ein größeres und klareres Display, das auch bei hellem Sonnenlicht eine hervorragende Sichtbarkeit gewährleistet. Durch die Integration von Gesundheitsüberwachung, Aktivitätsverfolgung und praktischen Funktionen in einem kompakten Gerät ist es ein zuverlässiger Begleiter für die täglichen Fitnessbedürfnisse der Nutzer.

