"Die Börse scheint hier einen ähnlichen Skandal wie bei Wirecard zu vermuten"

Aufgrund des anhaltenden Themas rund um die verschobene Bilanzvorlage ist in der vergangenen Woche erneut die Gerresheimer AG in den Fokus der Anleger gerückt und hat es abermals an die Spitze der meistdiskutierten Werte auf wallstreetONLINE geschafft. Auslöser der neuen Dynamik war die Ad-Hoc Meldung vom 25. Februar, in der angekündigt wurde, dass die BaFin ihre Prüfung der Rechnungslegung weiter ausweiten und nun zusätzliche Bilanzierungsaspekte sowie weitere Berichtszeiträume unter die Lupe nehmen wird.

Damit verschärft sich die ohnehin angespannte Lage rund um mögliche Fehler bei der Umsatzrealisierung („bill-and-hold“-Geschäfte) und bilanziellen Bewertungsthemen (wallstreetONLINE berichtete). Die Aktie reagierte erneut mit deutlicher Schwäche und markierte im Wochenverlauf ein frisches Mehrjahrestief. Marktteilnehmer sprechen zunehmend von einer Vertrauenskrise, da sich die Veröffentlichung geprüfter Zahlen weiter verzögert und das Ausmaß möglicher Anpassungen unklar bleibt. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit darüber, wie stark sich die eingeleiteten Maßnahmen – einschließlich des geplanten Verkaufs der US-Tochter Centor Inc. – tatsächlich stabilisierend auf Bilanz und Liquidität auswirken können.

Entsprechend emotional fällt die Diskussion innerhalb der Community aus: Zwischen Sorgen über weitere Abschreibungen und möglichem Kapitalbedarf auf der einen Seite sowie spekulativen Hoffnungen auf eine technische Gegenbewegung auf der anderen Seite ist das Meinungsbild stark polarisiert. Hier einige Impressionen aus der Diskussion über die Gerresheimer AG:

Schwejk76: "Die Katastrophenmeldungen gehen weiter."

Börsenveteran: "Gehen nun die Lichter aus?"

Aktienfreundlongonly: "Wenn die BaFin noch mehr Ungereimtheiten feststellt, die Shorties weiter Druck machen und die Verantwortlichen im Amt bleiben, wird es auch noch einstellig."

Warren64: "Die Ad-Hoc liest sich plausibel. Das Drama geht weiter. Ich habe allerdings nicht den Eindruck, dass viel Neues, was Geld kosten könnte, aufgekommen ist. Es geht wohl mehr um die Zeitlichkeit. Und dass sie die Risiken im H1-Bericht nicht überarbeitet haben nach der Bormioli Übernahme, ist einerseits dilettantisch, aber andererseits auch symptomatisch für das (ex-) Management. Ist aber auch eher ein Formfehler, denke ich. Aber der BAFIN scheint langweilig zu sein. Oder sie spekulieren selbst und sind vorher short gegangen."

Kali174: "Die hohen Stückzahlen auf Tradegate zeigen schon in welche Richtung es morgen gehn wird. Die Erweiterung der Bilanzprüfung seitens BaFin ist leider sch....!

Ich habe heute ein Drittel verkauft. Natürlich viel zu spät. Aber so was weiß man immer zu spät.

Kein Wunder, dass die LV immer noch nicht reduziert hatten. Die haben mehr Infos als wir.

Ich glaube nicht mehr, dass man bis Ende März den Geschäftsbericht hinkriegen wird, daher wird das den Kurs weiterhin belasten. Das weiß ich nicht aber ich vermute es...."

Ne22: "Die Bafin erweitert die Bilanzprüfung - na und? Das Vertrauen war doch eh schon weg. Jetzt gehen sie halt gründlich vor wie das Finanzamt, wenn sie was finden. Wird dadurch das operative Geschäft beeinträchtigt? Oder die Kunden verschreckt? Nein. Nur die panischen Kleinanleger. Jetzt schon einstellige Kursziele werden herumgereicht. Gerresheimer wird nicht pleite gehen und sich wieder erholen, aber es wird dauern: 1 bis 2 Jahre. Wer Geduld hat und das Geld nicht braucht kann jetzt zugreifen. Vielleicht wird es auch noch auf 15€ oder 13€ fallen. Aber das ist mir egal, weil der fair value bei >25€ ist."

darauf Guernsey: "Die Breite der Themenlagen und auch die Größe der in Frage stehenden Bilanzpositionen lassen schlicht die Zweifel wachsen, ob die bisher testierten Ziffern überhaupt stimmen. Es ist auch erschreckend, dass die Themen scheibchenweise publiziert werden und das nur aufgrund einer externen Untersuchung. Den massiven Vertrauensverlust, der von den Organen, Vorstand UND Aufsichtsrat, zu verantworten ist, wird man erst in langer Zeit wieder heilen können."

derInvestor78: "Jetzt mal ehrlich. Schockt uns Investoren die BaFin Nachricht? Habe gerade für 16,60 nachkaufen können. Und ich freue mich drueber. Im Kern ist doch die Vernichtung der Marketkap in dieser Höhe nicht nachzuvollziehen."

darauf Smallvalueinvestor: Leider doch. Man hat null Visibilität. Hier geht es um hopp oder top. Kein Mensch weiß Bescheid."

Deepvalue: "Die Punkte waren eigentlich alle schon adressiert worden in den Warnungen von Gerresheimer. Jetzt zwingt die Bafin die Firma die Wertkorrekturen halt bereits ein oder zwei Jahresabschlüsse vorher zu machen. Damit ist das Vertrauen der Investoren zwar erstmal weg. Aber wirtschaftlich ändert sich gar nichts m.E. Eine schöne Gelegenheit, wenn man genügend Liquidität um die Uhrzeit noch hat..."

DerStarlet: "Der Vertrauensverlust wiegt sehr schwer. Die Leerverkäufer verfügen über Insiderwissen, wie kann das sein? Hier müßte die BafIn als nächstes genau hinschauen! So ein Drecksladen, unglaublich was hier innerhalb eines Jahres alles zum Vorschein gekommen ist. Der Vorstand und Aufsichtsrat haben mein Vertrauen verloren."

Exelrde: "Kennt sich hier im Forum jemand mit Kreditrefinanzierung, sprich vorzeitige Annullierung der Kredite durch Vertragsbruch seitens Gerresheimer aus? Wird es nicht langsam eng, falls die BaFin offiziell mehr Fehltritte oder Strafrechtliches findet?"

darauf Einkaeufer: "Ich denke die Gläubiger Banken werden jetzt auch etwas unruhig werden. Hoffentlich haut Dieter Siemssen nicht nach Moskau ab. Ich denke die BaFin hat gelernt"

darauf warren64: "Die BAFIN ist eine Lachnummer, sorry. Jetzt graben sie sich richtig rein und drehen jeden Stein um. Da könnte man vermutlich bei jedem Geschäftsbericht einiges finden.

Die BAFIN hat doch noch nie einen größeren Betrug aufgedeckt, oder? Naja, vielleicht ist es hier das erste Mal, aber ich glaube es eher nicht.

Aber natürlich ist Gerresheimer auch selbst schuld. Jetzt wollen sie 220-240 Mio abschreiben. Natürlich kommt dann die Frage, ob 6/12 Monate vorher noch kein Abschreibungsbedarf vorhanden war. So what? Vielleicht kriegen sie noch Steuern zurück, wenn dadurch der 2024er Gewinn gemindert wird 😂"

Entropist: "Es gab hier in den letzten Monaten ja immer wieder heftige Einbrüche. Abgesehen von dem Novo-Nordisk-Schock, habe ich den Eindruck, dass die Aktie immer wieder aufgrund mehr oder weniger derselben Meldung fällt, die in unterschiedlichen Varianten daherkommt. Wir wissen schon lange: die Bilanz wurde manipuliert, Ausmaß nicht genau bekannt. Was gibt es wirklich Neues? Falls die Punkte vorher schon durch Gerresheimer eingeräumt wurden, halte ich die Meldung für ein Non-Event. Falls die BaFin ganz neue Dinge gefunden hat, wäre das schon schlecht."

darauf warren64: "Das einzige Neue ist wohl die nicht adäquate, nach dem Bormioli Kauf nicht angepasste Risikoeinschätzung. Hört sich für mich nach Formsache an, aber, wer weiß, vielleicht klagt dann jemand, der nach Veröffentlichung gekauft hat, auf Schadenersatz wegen der Falschdarstellung. Keine Ahnung, was denkbar ist. Aber passt sehr gut zum alten Management. Die haben das Risiko wirklich nicht gesehen 😂"

Alterindianer: "Was kann denn jetzt schlimmstenfalls passieren?"

darauf warren64: "Dass der Geschäftsbericht bzw. die Bilanzen so korrigiert werden müssen, dass die Verschuldung noch kritischer wird als bisher. Aber ich habe eigentlich nichts gelesen, was auf eine Ausdehnung des Umfangs hindeuten würde. Außer das mit der Risikobewertung. Aber das ist ja nichtfinanziell."

RealJoker: "Weil jemand fragte: Totalverlust oder Übernahme möglich ?

Totalverlust ist bei jeder Aktie möglich und Übernahme angesichts der Ermittlungen der BaFIN bis zur Klärung eher ausgeschlossen. Operativ läuft es nicht und wenn Kunden sich abwenden, dann wäre das bitter. Mit Bormioli hat man sich komplett über den Tisch ziehen lassen."

Realist85: "Und es kommt immer dicker wenn man meint schlimmer geht nimmer….

Pleiten,Pech und Pannen am laufenden Band bei Gerresheimer. Heute Mittag noch über die Risiken gesprochen und Zack liefert die BaFin einen nach…Shorties wussten bereits vor zwei Tagen Bescheid, da war nix mit UBS Analyse, Kursziel der UBS vom unwissenden und so schwachen Analysten rückt immer näher… Bis Q3 lohnt hier einfach kein Einstieg, Fass ohne Boden und es kommt noch Schimmer wartet ab… jaja, alles Negative ist ja bereits eingepreist, am Arsch!"

darauf RealJoker: "Fass ohne Boden trifft es wohl, denn der Druck, die hohen Schulden zu reduzieren, wird immer größer. Nebenbei: Bormioli Pharma Kaufpreis 800 Millionen Euro. Was sind bzw. waren da für Leute am Werk."

Hessen01: "Wenn bei diesen tiefen Kursen, wie seit einigen Monaten, Shortseller mehrfach die Positionen erhöhen, dann haben die einfach Informationen, die die Strasse nicht hat. Aber weiterhin good luck beim Gesundbeten"

dogweiler: "Offengestanden ist die Erregung hier einigermaßen erstaunlich - die BaFin Prüfung ist ein non-event und war nach der letzten Ad-hoc, die soviel aussagte wie "ja wir ["einige Mitarbeiter"] haben vorsätzlich die Zahlen manipuliert" eigentlich gewiss. STA und BaFin sind aber öffentliche Mühlen und die mahlen bekanntlich eher langsam. Ergo das dauert. Aber ja, in der post-Wirecard-Welt muss eine derartige Behörde nach solch einer ad-hoc ZWINGEND das große Besteck auspacken. So etwas wie Wirecard darf sich bekanntlich nicht wiederholen, das ist inoffizielles Gesetz und insofern wird jeder potentiell Verdächtige jetzt hart aufs Korn genommen - das man auch ja hinterher nicht wieder selber am Pranger steht und Köpfe rollen...

Insofern brauchte kein Shortie hier Insiderwissen haben, die Bilanzprüfungsanordnung war 100% sicher.

Sollte es morgen noch unter 16 € gehen, geh ich einkaufen. Nicht dass ich diesem Mgmt. (auch dem aktuellen) auch nur 1 mm über den Weg traue, aber etwas mehr Substanz als bei WDI sollte hier schon vorhanden sein."

darauf Entropist: "Ein Unterschied zu Wirecard ist auch, dass man etwas sehen kann von der Firma.

Es gibt Fabriken, 14.000 Mitarbeiter die Produkte erzeugen, die es nachweislich gibt.

Und das schon seit über 100 Jahren. Bei Wirecard war ein Großteil des Geschäfts reine Erfindung.

Die Zukunft sieht ziemlich gut aus. Immer mehr Fertigspritzen, Inhalatoren, automatische Injektionspumpen etc. werden benötigt. Die Kunden sind nicht an einem Quasi-Monopol von Schott interessiert und werden ihre Aufträge aufteilen. Egal, ob Novo Nordisk, Eli Lilly, Moderna, Biontech, Sanofi, Pfizer, Merck, Astrazeneca etc. etc..."

Investi82: "Was alle hier gerade fühlen: Erschöpfung.

Nicht die einzelne Meldung ist das Problem. Es ist die Frequenz. Dieses Gefühl von „jetzt ist doch alles drin“ und dann kommt die nächste Ad-hoc. Das zermürbt. Was man aber fairerweise trennen muss:

Die meisten aktuellen Themen sind keine neuen operativen Einbrüche, sondern Aufarbeitung der Vergangenheit. Das ist schmerzhaft, weil es Vertrauen kostet. Aber es ist etwas anderes als ein kollabierendes Geschäftsmodell.

[...] Der Eindruck entsteht, dass das neue Management tatsächlich aufräumt. Zweite WP, Wertminderungen, Bill-and-Hold-Korrektur, keine Schönfärberei. Das ist kein „weiter so“, sondern eher ein radikales Reset. Der Markt hasst solche Reset-Phasen. Aber sie sind oft Voraussetzung für eine spätere Normalisierung. Was mich persönlich beruhigt, ist nicht der Kurs der ist brutal. Es ist die Tatsache, dass:

1. keine Covenant-Verletzung gemeldet wurde

2. keine Kapitalerhöhung angekündigt wurde

3. keine Liquiditätswarnung kam

4. Centor aktiv zur Entschuldung genutzt wird

Das heißt nicht, dass alles gut ist. Aber es ist auch kein Szenario wie bei einem Substanzverlust ohne Boden. Der Vergleich „Augen zu und durch oder Flinte ins Korn“ trifft es ganz gut. Am Ende ist es eine individuelle Risikofrage. Was ich nicht sehe, ist ein Geschäftsmodell, das morgen verschwindet. Was ich sehe, ist eine Vertrauenskrise, die Zeit braucht. die Zeiten von 70 oder 90 Euro sind aktuell kein realistisches Thema.

Aber genauso wenig halte ich 16 Euro für eine faire Bewertung eines bereinigten, funktionierenden Unternehmens mit realen Assets. Der Markt spielt gerade Angst. Irgendwann wird er wieder Fakten spielen. Bis dahin braucht man entweder Geduld oder man entscheidet bewusst, dass man diese Volatilität nicht tragen will.

Ich bleibe an Bord und werde morgen nachlegen. Langsam dürfte der Kurs da liegen wo auch die Shorts keinen Sinn mehr sehen noch weiter auf tief zu spekulieren und endlich anfangen einzudecken."

Bud_Fo_x: "Es ist mal wieder eine Bombe geplatzt. Der Centor Verkauf muss jetzt klappen. Es bleibt nur noch dieser Schuss und der muss jetzt sitzen. Und es muss Schluss sein mit beschönigen und vertrösten. Schluss mit Nebelgranaten. Kein „adjusted“ EBITDA mehr, sondern klare Transparenz was jedes Segment wirklich verdient. Gnadenlose Kostenreduzierung und Fokus auf den free Cashflow.

Centor ist der Schlüssel zum Überleben, aber nicht das Schloss. Das Schloss ist die BaFin. Der BaFin muss klar sein, dass sie Gerresheimer vernichten kann, wenn das so weiter geht. Ewig hält diese Unsicherheit mit dieser Schuldenlast kein Unternehmen durch.

Gerresheimer hat das zwar verbockt aber nicht mehr in der Hand.

Es muss jetzt ein klarer Schlussstrich mit vernünftigen realistischen Bewertungen in der Bilanz erfolgen und es kann in die Zukunft geschaut werden.

Ich kann jeden verstehen, der die Schnauze voll hat. Ich bleibe weiter investiert, muss aber feststellen, dass das Investment in diese Firma mehr und mehr zum Desaster wird.

Wir sind mittlerweile bei einem Enterprise Value von 2,5 Mrd, davon 1,9 Fremdkapital. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge."

darauf Emiliano:Zapata: "Wieso Rasierklinge? Entscheidend ist der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA), nicht die - durch den heutigen Kursrutsch reduzierte - Marktkapitalisierung.

Der Verschuldungsgrad hat sich mit der gestrigen Bafin-News praktisch kaum verändert."

Entropist: "Die Börse scheint hier einen ähnlichen Skandal wie bei Wirecard zu vermuten. Anders kann man die Reaktion nicht erklären. Der Unterschied ist, dass das Management hier Fehler einräumt und aktiv die Aufklärung unterstützt. Wirecard hat bis zuletzt behauptet, dass es keinerlei Unregelmäßigkeiten gibt. Vertrauen sollte auch entstehen, wenn jemand Fehler zugibt."

SAFE1: "Ich sehe es auch so wie viele andere, dass hier nur alte Dinge wieder aufgewärmt werden. Es ist doch klar, dass die Bafin da jetzt weiter bohrt. Wundere mich allerdings, dass es eine zweite Ad-hoc braucht und dass das Schreiben der Bafin in allen Punkten widergegeben wird.

Es ist schon bekannt, dass eine solche Prüfung stattfindet. Ich kenne es eher so, dass man am Ende die Korrekturen bekannt gibt, wenn feststeht was geändert werden muss. Hier ist man sehr proaktiv und transparent unterwegs. Sicherlich wegen den Vorwürfen fehlender Transparenz.

Kurzfristig wird man sicher erst den Jahresabschluss 23/24 fixen und den Halbjahresfinanzbericht erst danach. Den braucht es zahlenmäßig m.E. erst für die Vorjahreszahlen im diesjährigen Halbjahresfinanzbericht.

Der Fall von Wirecard ist komplett anders - dort ist es vorsätzlicher Betrug gewesen und hier m.E. ausschließlich Inkompetenz einzelner überforderter Mitarbeiter und größenwahnsinnige Führung/fehlendes Controlling."

Flymetothemoon: "Mit dem Wissen von heute hat der Vorstand das Übernahmeangebot vom Sommer 2025 abgelehnt, weil er wusste, dass durch eine Übernahme die Bilanztrickserein aufgeflogen wären und die Verantwortlichen persönlich haftbar gewesen wären. So wird alles im Sande verlaufen, da ja nur wir blöden Aktionäre geschädigt wurden. Offenbar sind aber jede Menge Infos zu den frisierten Bilanzen an Hedgefonds geflossen, die seit dem massiv die AKtie shorten."

Blitzableiter: "Ich habe mir gerade die Bilanz, die G&V sowie das Cash Flow Statement angeschaut. Hier kann ich nur eine Empfehlung aussprechen. Finger weg, auch wenn es juckt den buy Button zu drücken. Die Verschuldung ist extrem und wer weiß, was die BaFin noch alles findet!"

