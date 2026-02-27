    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrheitlich Gewinne zum Wochenschluss

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx fällt 0,38%; Woche +0,1%, Monat +3,2
    • FTSE 100 +0,59%, SMI +0,72% – London/ Zürich .
    • Übernahmegerüchte: Telefonica +5,5%, 1&1 +8,3%
    Aktien Europa Schluss - Mehrheitlich Gewinne zum Wochenschluss
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit positiver Tendenz ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete der EuroStoxx 50 , der aufgrund einiger sehr schwacher Einzelwerte am Ende 0,38 Prozent auf 6.138,41 Punkte einbüßte. Daraus resultierte für den Leitindex der Eurozone ein hauchdünner Wochengewinn von 0,1 Prozent und für den Monat Februar ein solides Plus von 3,2 Prozent.

    Außerhalb des Euroraums gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,59 Prozent auf 10.910,55 Punkte. Der Schweizer SMI schloss 0,72 Prozent höher bei 14.014,30 Zählern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.749,12€
    Basispreis
    3,69
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.521,87€
    Basispreis
    4,19
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stärkster Sektor waren die Telekomwerte. Der Sektor profitierte von Übernahmegerüchten. Wie das spanische Nachrichtenportal "El Espanol" mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte, befindet sich der spanische Telekomkonzern Telefonica in Gesprächen mit der United-Internet-Tochter 1&1 . Schon im Oktober war in Berichten von solchen Gesprächen die Rede gewesen. Telefonica kletterten um 5,5 Prozent, 1&1 zogen um 8,3 Prozent an.

    Unter den Versicherern waren Aktien der Swiss Re gefragt. Der Schweizer Rückversicherer habe ein unerwartet gutes Schlussquartal verzeichnet und beim Nettoergebnis die Erwartungen übertroffen, kommentierte Analyst Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC. Noch positiver sei aber der zusätzliche Aktienrückkauf im Umfang von einer Milliarde US-Dollar. Swiss Re gewannen 3,7 Prozent.

    Die Papiere der International Airlines Group reagierten mit einem Kursabschlag von 6,9 Prozent auf die Zahlen der Airline-Holding. Die Kennziffern hätten etwas über den Erwartungen gelegen, auch der Ausblick sehe ordentlich aus, hieß es von JPMorgan. An den Konsensschätzungen dürfte sich aber wenig ändern.

    Die Anteilsscheine von Melrose Industries stürzten um 12 Prozent ab. Der Gewinnausblick des Luft- und Raumfahrtunternehmens auf 2026 blieb hinter den Erwartungen zurück und überschattete die im Jahr 2025 erzielten Gewinne und Cashflows.

    Für die Papiere von EssilorLuxottica ging es um 5,9 Prozent abwärts, auf den tiefsten Stand seit November 2024. Laut einer chinesischen Zeitung plant der chinesische Online-Händler Alibaba , noch in diesem Jahr eine eigene KI-Smart-Brille auf den Markt zu bringen. Bislang ist EssilorLuxottica dank einer Kooperation mit dem Facebook-Konzern Meta Marktführer bei Smart-Brillen./edh/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alibaba Group Aktie

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,48 % und einem Kurs von 24,25 auf Tradegate (27. Februar 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alibaba Group Aktie um -6,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alibaba Group bezifferte sich zuletzt auf 291,73 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Schluss Mehrheitlich Gewinne zum Wochenschluss Europas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit positiver Tendenz ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete der EuroStoxx 50 , der aufgrund einiger sehr schwacher Einzelwerte am Ende 0,38 Prozent auf 6.138,41 Punkte einbüßte. Daraus …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     