    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber und Gold legen zu - Zuspitzung im Iran-Konflikt befürchtet

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold auf 5.231$, Silber stark gestiegen am Fr.
    • US-Truppenaufmarsch, Eskalationsfurcht steigt.
    • IAEA beobachtet Aktivität an Uranlagerstätten.
    Silber und Gold legen zu - Zuspitzung im Iran-Konflikt befürchtet
    Foto: rhj2017 - 123rf

    LONDON (dpa-AFX) - Die Gold- und Silberpreise haben am Freitag zugelegt. Es wird eine Zuspitzung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA befürchtet. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete am Nachmittag 5.231 Dollar. Am Mittag hatte Gold nur 5.180 Dollar gekostet. Ende Januar war der Goldpreis auf einen Rekordstand von knapp 5.600 Dollar gestiegen. An den vergangenen Tagen bewegte sich die Notierung um die Marke von 5.000 Dollar.

    Deutlich stärker legte der Silberpreis zu. Eine Feinunze Silber kostete zuletzt rund 93,43 Dollar. Kurzzeitig stieg der Preis auch über 94 Dollar. Im Mittagshandel hatte der Preis noch unter 90 Dollar gelegten. Der Preis liegt deutlich unter seinem Höchststand von Ende Januar von 121,65 Dollar.

    An den Märkten wird eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und Opec-Mitglied Iran am Wochenende befürchtet. Ein enormer Aufmarsch von amerikanischen Streitkräften im Nahen Osten verunsichert die Anleger. Dies stützt die als sicher geltenden Edelmetallpreise.

    Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass die amerikanische Delegation den Verhandlungsort enttäuscht über die Fortschritte der Gespräche über das iranische Atomprogramm verlassen habe. Unterdessen haben die Vereinigten Staaten einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel abgezogen. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun. Er habe am Vormittag eine entsprechende E-Mail verschickt.

    Zuvor hatte der Iran zwar nach einer indirekten Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche angekündigt. Beide Seiten lägen in wichtigen Fragen allerdings "noch weit auseinander", berichtete das "Wall Street Journal" nach Abschluss der dritten Verhandlungsrunde in Genf. Bei den Treffen geht es vor allem um das umstrittene iranische Atomprogramm.

    UN-Atominspektoren haben auf Satellitenbildern Aktivitäten rund um ein unterirdisches Lager im Iran für umstrittene Bestände von hoch angereichertem Uran beobachtet. Das teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, in einem neuen Bericht in Wien mit. Israel und die Vereinigten Staaten hatten im vergangenen Juni eine Reihe von wichtigen Atomanlagen im Iran bombardiert, um zu verhindern, dass die Islamische Republik Atomwaffen herstellen kann. Seitdem hat der Iran keine IAEA-Inspektionen in den zerstörten Standorten zugelassen./jsl/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Silber und Gold legen zu - Zuspitzung im Iran-Konflikt befürchtet Die Gold- und Silberpreise haben am Freitag zugelegt. Es wird eine Zuspitzung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA befürchtet. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete am Nachmittag 5.231 Dollar. Am Mittag hatte Gold nur 5.180 Dollar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     