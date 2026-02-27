RTL meldet geplante Sky-Übernahme bei EU-Kommission an

Umfangreiche Medienbündelung



RTL hatte im Sommer 2025 mitgeteilt, den Medienkonzern Sky Deutschland übernehmen zu wollen. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter soll dann Geschäftsführer des gemeinsamen Unternehmens werden.

Sky Deutschland zählt bislang zum US-Unternehmen Comcast . Wenn die Übernahme erfolgt, würde die börsennotierte RTL Group im deutschsprachigen Raum jede Menge frei empfangbare TV-Sender, Bezahlsender und Streaming-Portale vereinen - und daneben noch Magazine und Audio integrieren./svv/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 37,30 auf Tradegate (27. Februar 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.

Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..

RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -21,52 %/-7,98 % bedeutet.