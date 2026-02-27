    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComcast (A) AktievorwärtsNachrichten zu Comcast (A)
    RTL meldet geplante Sky-Übernahme bei EU-Kommission an

    Foto: Arne Dedert - DPA

    KÖLN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - RTL hat die geplante Übernahme von Sky Deutschland offiziell bei der Europäischen Kommission angemeldet. Das teilte das Unternehmen mit. Mit der Anmeldung startet die erste Prüfung durch die EU-Kommission, ob der Deal wettbewerbsrechtlich unproblematisch ist.

    Die Europäische Kommission prüft bei Fusionen, Übernahmen oder Besitzerwechseln großer Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum, ob wettbewerbsrechtliche Bedenken dagegen sprechen. Man wollte weiterhin konstruktiv mit der Brüsseler Behörde zusammenarbeiten, hieß es von RTL in einer Mitteilung. Man sei zuversichtlich, die wettbewerbsrechtliche Genehmigung zu erhalten und die Transaktion im ersten Halbjahr 2026 abzuschließen.

    Umfangreiche Medienbündelung

    RTL hatte im Sommer 2025 mitgeteilt, den Medienkonzern Sky Deutschland übernehmen zu wollen. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter soll dann Geschäftsführer des gemeinsamen Unternehmens werden.

    Sky Deutschland zählt bislang zum US-Unternehmen Comcast . Wenn die Übernahme erfolgt, würde die börsennotierte RTL Group im deutschsprachigen Raum jede Menge frei empfangbare TV-Sender, Bezahlsender und Streaming-Portale vereinen - und daneben noch Magazine und Audio integrieren./svv/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 37,30 auf Tradegate (27. Februar 2026, 17:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,77 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -21,52 %/-7,98 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
