Zscaler - Aktie gerät unter Druck -5,75 % - 27.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Zscaler Aktie. Sie fällt um -5,75 % auf 121,37€. Der Kursrückgang der Zscaler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,75 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Zscaler insgesamt ein Minus von -44,99 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Zscaler auf -38,25 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Zscaler Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,23 % 1 Monat -34,21 % 3 Monate -44,99 % 1 Jahr -36,32 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der Zscaler‑Aktie trotz Q2‑Zahlen, die EPS (1,01 USD) und Umsatz (815,8 Mio. USD) übertreffen; erhöhte interne Ausgaben werden als Begründung für die negative Reaktion genannt. Diskutiert werden zudem KI‑Risiken fürs Geschäftsmodell, hohe Erwartungen vor den Zahlen und technische Befunde: klarer Abwärtstrend, Boden 136–145€, Reclaim 150–160€, Trendwende erst über ~200€. Einzelne Nutzer planen Nachkäufe (z. B. bei 110€).

Informationen zur Zscaler Aktie

Es gibt 159 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,18 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Fortinet und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,88 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -1,42 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) verliert -4,46 % Cloudflare Registered (A) notiert im Minus, mit -4,24 %.

