    Zscaler - Aktie gerät unter Druck -5,75 % - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Zscaler Aktie bisher Verluste von -5,75 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Zscaler Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

    Zscaler aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Zscaler Aktie. Sie fällt um -5,75 % auf 121,37. Der Kursrückgang der Zscaler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,75 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Zscaler insgesamt ein Minus von -44,99 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Zscaler auf -38,25 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

    Zscaler Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,23 %
    1 Monat -34,21 %
    3 Monate -44,99 %
    1 Jahr -36,32 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zscaler Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der Zscaler‑Aktie trotz Q2‑Zahlen, die EPS (1,01 USD) und Umsatz (815,8 Mio. USD) übertreffen; erhöhte interne Ausgaben werden als Begründung für die negative Reaktion genannt. Diskutiert werden zudem KI‑Risiken fürs Geschäftsmodell, hohe Erwartungen vor den Zahlen und technische Befunde: klarer Abwärtstrend, Boden 136–145€, Reclaim 150–160€, Trendwende erst über ~200€. Einzelne Nutzer planen Nachkäufe (z. B. bei 110€).

    Informationen zur Zscaler Aktie

    Es gibt 159 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,18 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 27.02. - Dow Jones schwach -1,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Netflix: Ausstieg, Block: Kursexplosion und BASF: Maue Zahlen


    Nach einem langen hin und her ist die Entscheidung gefallen. Netflix schmeißt das Handtuch und wird sein Angebot für Warner Bros. nicht verbessern. Die Anleger reagieren erleichtert. Ist die Aktie ein klarer Kauf?

    Gerresheimer, Block (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Fortinet und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,59 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,88 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -1,42 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) verliert -4,46 % Cloudflare Registered (A) notiert im Minus, mit -4,24 %.

    Zscaler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zscaler

    -14,05 %
    -17,27 %
    -34,49 %
    -45,57 %
    -36,60 %
    +4,98 %
    -25,54 %
    +424,44 %
    ISIN:US98980G1022WKN:A2JF28



