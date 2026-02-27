JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Jahreszahlen von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer ermutigenden Telefonkonferenz, die es im Nachgang der Resultate gegeben habe. Er attestierte dem Essenlieferdienst eine weiterhin starke Geschäftsdynamik, betonte aber, mögliche Abspaltungen von Geschäftsteilen seien derzeit der wichtigste Kurstreiber./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,41 % und einem Kurs von 19,72EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 19:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 33
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte