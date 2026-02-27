DZ BANK stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bonner hätten 2025 trotz negativer Währungseinflüsse ihren Wachstumskurs fortgesetzt und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 33,93EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

