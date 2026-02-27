JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die anhaltend starke Performance von Specialty Chemicals bestätigt, angeführt von Kreatin und Nitroguanidin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,73 % und einem Kurs von 149,2EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 19:41 Uhr) gehandelt.



