Advanced Gold erwirbt 100 % der Anteile an den CRD-Claims Silver Belle in Nevada

TORONTO, ONTARIO – 27. Februar 2026 / IRW-Press / Advanced Gold Exploration Inc. (CSE: AUEX; FWB: HZ2; OTC Pink: AUHIF) („Advanced Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 26. Februar 2026 mit Stream Metals LLC und Kadenwood Development Corp. (zusammen die „Verkäufer“) einen Kaufvertrag über Mineralkonzessionsgebiete (der „Vertrag“) abgeschlossen hat, um eine 100%ige Beteiligung am Projekt Silver Belle (das „Projekt“) in Eureka County, Nevada, zu erwerben.

Das Projekt umfasst etwa 100 nicht patentierte Erzgang-Bergbauclaims (2.000 Acres) im ertragreichen Eureka Mining District von Nevada, einem Gebiet, das für seine hochgradigen Karbonat-Verdrängungslagerstätten („CRD“) und seine historische Silber-Blei-Zink-Produktion bekannt ist.

Das Projekt befindet sich in einem der ertragreichsten in Karbonat lagernden Mineralgürtel Nevadas, in der Nähe mehrerer historischer und moderner Bergbaubetriebe. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Projekt geologische Merkmale aufweist, die mit einer Mineralisierung des CRD-Typs übereinstimmen, und beabsichtigt, moderne Explorationsarbeiten durchzuführen, darunter geologische Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Zielerstellungen, um das Potenzial für hochgradige Verdrängungs- und Feeder-Strukturen in der Tiefe zu bewerten.

Historische Aufzeichnungen aus dem Bezirk dokumentieren eine hochgradige Mineralisierung, einschließlich gemeldeter Silber- und Basismetallgehalte im Fördererz aus früheren Bergbaubetrieben in der Region. Die Mineralisierung ist durch Silber in Paragenese mit Blei, Zink und Antimon gekennzeichnet, das in einer für CRD-Systeme typischen günstigen Karbonatstratigrafie beherbergt ist.

Arndt Roehlig, President von Advanced Gold, erklärt: „Die Auswertung der Daten des Projekts hat den Status des Standorts als ‚Wiederentdeckungsziel‘ bestätigt, was durch die dokumentierte historische Silberproduktion unterstrichen wird. Das Projekt befindet sich im historischen Diamond District von Eureka County und umfasst einen 2.000 Acres großen Claim-Block, der im Mineralgürtel Eureka-Battle Mountain liegt. Obwohl das Projekt in einer der ertragreichsten Bergbaujurisdiktionen der Welt liegt, wurde es bisher nicht mit modernen Explorationsmethoden erkundet, da sich alle historischen Arbeiten auf die flache oxidierte Kappe eines viel größeren, nicht erprobten potenziellen CRD-Systems beschränkten.“

Ein dokumentierter Smelter Return (Angaben über den Metallgehalt des an das Hüttenwerk gelieferten Erzes) der Silver Bell Mining Co. aus dem Jahr 1937 unterstreicht den Metallgehalt der Untertageabbaubereiche des Projekts. Eine Lieferung von 21 Short Tons (amerikanische Tonne) an das ASARCO-Hüttenwerk in Salt Lake City hatte einen Silbergehalt von 1.611 g/t (47 Unzen/t). Neben Silber enthielt die Lieferung auch erhebliche Gehalte an Basismetallen, darunter 37 % Blei, 10 % Zink und 1 % Kupfer. Das Vorhandensein von 3.000 g/t Antimon bestätigt erneut die Lage des Projekts innerhalb des antimonreichen Teils des CRD-Gürtels Diamond Range, was mit der für großräumige Systeme typischen regionalen metallogenen Zonierung übereinstimmt.

Die historische Infrastruktur am Standort umfasst einen Schacht, mehrere Stollen und etwa 500 Fuß untertägige Erschließungen. Der tiefere, sulfidreiche, bei höheren Temperaturen entstandene CRD-Kern, in dem typischerweise die größten Tonnagen zu finden sind, wurde noch nicht untersucht. Das Projekt befindet sich in einem weit offenen strukturellen Korridor mit klarem Expansionspotenzial sowohl im Streichen nach Norden und Süden als auch in Fallrichtung nach Westen, wo das Kalk-Wirtsgestein an Mächtigkeit zunimmt.

Die hochgradige Beschaffenheit der Mineralisierung des Projekts steht im Zusammenhang mit einer klassischen CRD-Architektur, die durch reaktive Kalkstein-Quarzit-Kontakte und durch Intrusionen bedingte hydrothermale Flüssigkeiten gekennzeichnet ist. Diese Systeme werden von modernen Explorationsunternehmen wegen ihrer Fähigkeit, vertikal ausgedehnte mineralisierte Erzfälle und sehr große Unzenmengen auf relativ kleiner Fläche zu beherbergen, hochgeschätzt. Alle hierin zitierten historischen Gehaltsdaten und Lieferaufzeichnungen sind durch das USGS MRDS-Lagerstättenregister (M232256) verifiziert.

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen des Vertrags erwirbt das Unternehmen das Projekt von den Verkäufern. Als Gegenleistung für das Projekt wird das Unternehmen: (A) den Verkäufern bei Unterzeichnung des Vertrags (dem „Datum des Inkrafttretens“) insgesamt 25.000 $ in bar, am Tag des Abschlusses (dem „Abschlussdatum“) der im Vertrag vorgesehenen Transaktionen weitere 100.000 $ in bar und spätestens sechs Monate nach dem Abschlussdatum eine letzte Barzahlung in Höhe von 50.000 $ zu leisten; und (B) am Abschlussdatum insgesamt 1.500.000 Stammaktien (die „Stammaktien“) des Unternehmens an die Verkäufer ausgeben und am oder vor dem sechsten Jahrestag des Abschlussdatums insgesamt 1.500.000 Stammaktien an die Verkäufer ausgeben.

Darüber hinaus hat Stream Metals im Zusammenhang mit der im Vertrag vorgesehenen Transaktion Anspruch auf eine Net Smelter Returns Royalty in Höhe von 1,5 % (die „Royalty“). Das Unternehmen hat die Möglichkeit, die Royalty durch eine Barzahlung in Höhe von 1.500.000 US$ an Stream Metals zu erwerben (wodurch die Royalty auf 0 % reduziert wird). Der Abschluss der im Vertrag vorgesehenen Transaktion unterliegt weiterhin der Genehmigung durch alle Aufsichtsbehörden und anderen Genehmigungsstellen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Alle gemäß dem Vertrag ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab ihrer Ausgabe, sofern zutreffend, in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Geplante Privatplatzierung

Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von bis zu 5.000.000 Einheiten (jede eine „Einheit“) aus dem Bestand des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 $ pro Einheit durchzuführen, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ zu erzielen (das „Angebot“).

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie (jede eine „Stammaktie“) aus dem Bestand des Unternehmens und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant wird seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von je 0,30 $ berechtigen.

Alle in Verbindung mit dem Angebot begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag sowie die Weiterverkaufsrichtlinien der geltenden Wertpapiergesetze gebunden. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet.

Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und anderen Genehmigungsstellen, einschließlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange. Das Unternehmen kann bestimmten berechtigten Vermittlern eine Barprovision von bis zu 8 % des Bruttoerlöses in bar oder in Form von Warrants zahlen, der von den von diesen Vermittlern an das Unternehmen vermittelten Zeichnern erzielt wurde.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Qualifizierter Sachverständiger

James Atkinson, MSc., P.Geo., Chairman und Direktor des Unternehmens sowie ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger („QP“) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die geologischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Der QP hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die für das Projekt vorliegenden historischen Informationen zu verifizieren, insbesondere in Bezug auf die historischen Probenahmen und die regionale von staatlicher Seite kartierte Geologie. Der QP geht jedoch davon aus, dass die Probenahmen und Analysearbeiten im Einklang mit den Standardverfahren der Branche erfolgten. Die bereitgestellten Informationen liefern einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch nicht unbedingt repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

über ADVANCED GOLD

Advanced Gold Exploration ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Kupferkonzessionsgebieten in Kanada. Die Kompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung und dem Erwerb von unterbewerteten Konzessionen, die über bedeutende historische Arbeiten verfügen und deren wirtschaftlichen Wert es seiner Ansicht nach auf dem heutigen Preisniveau verbessern kann. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Partnern und Aktionären unmittelbare und langfristige Werte zu erbringen. Besuchen Sie www.advancedgoldexploration.com für weitere Informationen.

Im Namen des Board of Directors

Arndt Roehlig, President, CEO, Direktor

Kontaktinformationen

Arndt Roehlig

CEO, President, Direktor, Advanced Gold Exploration Inc.

E-Mail: arndtroehlig@gmail.com

Tel: (604) 318-1034

Zukunftsgerichtete Informationen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „erwägt“, „glaubt“, „prognostiziert“, „plant“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, den Wert seiner aktuellen und zukünftigen Mineralexplorationskonzessionen und damit verbunden den langfristigen Unternehmenswert zu steigern, die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsrisiken zu mindern oder zu beseitigen, sowie die Absicht des Unternehmens, ein Portfolio historischer Goldkonzessionsgebiete aufzubauen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit wie oben beschrieben fortsetzen wird. Die Leser werden angehalten, die jährlichen und vierteljährlichen Lageberichte des Unternehmens sowie andere regelmäßig eingereichte Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu konsultieren. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen bzw. tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

