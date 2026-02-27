Börsen Update
Börsen Update USA - 27.02. - Dow Jones schwach -1,24 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.892,58 PKT und verliert bisher -1,24 %.
Top-Werte: Merck & Co +3,87 %, Walmart +2,24 %, Amgen +2,21 %, Johnson & Johnson +2,13 %, Unitedhealth Group +1,90 %
Flop-Werte: Goldman Sachs Group -6,95 %, American Express -5,29 %, NVIDIA -3,93 %, Nike (B) -3,25 %, Apple -2,74 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.864,80 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: Netflix +11,96 %, Intuit +5,64 %, Gilead Sciences +4,04 %, Vertex Pharmaceuticals +3,07 %, Verisk Analytics +3,04 %
Flop-Werte: Shopify -5,01 %, Zscaler -4,77 %, Monolithic Power Systems -3,99 %, NVIDIA -3,93 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,53 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.853,19 PKT und fällt um -0,81 %.
Top-Werte: Netflix +11,96 %, Dell Technologies Registered (C) +9,38 %, AES +6,81 %, Intuit +5,64 %, IQVIA Holdings +5,35 %
Flop-Werte: United Airlines Holdings -8,81 %, Apollo Global Management -7,90 %, KKR -7,39 %, Carvana Registered (A) -7,07 %, Goldman Sachs Group -6,95 %
