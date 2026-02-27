Scout24 - Aktienkurs springt nach oben +5,34 % - 27.02.2026

Mit einer Performance von +5,34 % konnte die Scout24 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Scout24 Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,55€, mit einem Plus von +5,34 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Scout24 in den letzten drei Monaten Verluste von -21,47 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Scout24 Aktie damit um +4,15 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,80 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Scout24 einen Rückgang von -19,80 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,15 % 1 Monat -19,80 % 3 Monate -21,47 % 1 Jahr -26,59 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,43 Mrd.EUR € wert.

Der Dax hat sich am Freitag mit einem fast stabilen Ergebnis von den schwachen US-Börsen abgekoppelt. Der Baader-Bank-Experte Robert Halver sprach davon, dass Anleger neuerdings europäische Aktien wiederentdecken. Im frühen Handel war der Dax bis …

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Technologie- und Nebenwerte zulegen, geraten Standardwerte und die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

Zum Wochenausklang hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.284 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,72 %.

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.