Das Setup für den Iran-Krieg ist komplett - und viele Indizien deuten darauf hin, dass die USA schon am Wochenende attackieren könnten! Trump selbst sagte heute Abend: "ich würde lieber den Iran nicht angreifen, aber manche Dinge müssen getan werden" ("I´d 'love not to' attack Iran, but sometimes you have to"). Wenn der Angriff kommt - wird das kurz bleiben, sodass dann wieder die Verhandlungen beginnen. Die Märkte hoffen das - aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. An der Wall Street heute zwei Dinge auffallend: erstens der weitere Fall von Nvidia und die Reaktion auf die Finanzierungsrunde von Open AI (bei der Microsoft fehlt!). Dazu ein starker Abverkauf bei US-Regionalbanken und bei der Großbank Jeffries..

Hinweise aus Video:

1. MFS-Pleite: Neuer Schock am globalen Kreditmarkt

2. Europa-Aktienmärkte laufen besser als USA – die Faktoren

Das Video "Iran-Krieg: Setup jetzt komplett - Kreditmärkte mit Warnsignal! " ssehen Sie hier..