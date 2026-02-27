    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Iran-Krieg: Setup jetzt komplett - Kreditmärkte mit Warnsignal!

    An der Wall Street heute zwei Dinge auffallend: erstens der weitere Fall von Nvidia und die Reaktion auf die Finanzierungsrunde von Open AI

    Das Setup für den Iran-Krieg ist komplett - und viele Indizien deuten darauf hin, dass die USA schon am Wochenende attackieren könnten! Trump selbst sagte heute Abend: "ich würde lieber den Iran nicht angreifen, aber manche Dinge müssen getan werden" ("I´d 'love not to' attack Iran, but sometimes you have to"). Wenn der Angriff kommt - wird das kurz bleiben, sodass dann wieder die Verhandlungen beginnen. Die Märkte hoffen das - aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. An der Wall Street heute zwei Dinge auffallend: erstens der weitere Fall von Nvidia und die Reaktion auf die Finanzierungsrunde von Open AI (bei der Microsoft fehlt!). Dazu ein starker Abverkauf bei US-Regionalbanken und bei der Großbank Jeffries..

    Hinweise aus Video:

    1. MFS-Pleite: Neuer Schock am globalen Kreditmarkt

    2. Europa-Aktienmärkte laufen besser als USA – die Faktoren

     

    Das Video "Iran-Krieg: Setup jetzt komplett - Kreditmärkte mit Warnsignal! " ssehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
