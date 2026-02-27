Diplomatie mit Russland derzeit aussichtslos!!

VOLKMARSEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hält ein Mehr an Diplomatie mit Russland derzeit für aussichtslos. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei kein Krieg alleine gegen die territoriale Integrität des Landes, sagte Merz bei einer Wahlkampf-Veranstaltung der hessischen CDU in Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) vor gut 2.000 Besuchern. "Das ist ein Krieg gegen die gesamte politische Ordnung Europas."

"Das, was Putin versucht, ist nicht nur die Ausdehnung Russlands nach Westen, sondern Putin versucht zu zerstören, was an Demokratie und Rechtsstaat an seiner Grenze droht zu entstehen." Forderungen nach mehr Diplomatie wies Merz zurück. "Was sollen wir denn noch mehr machen an Diplomatie als das, was wir seit mehreren Monaten machen?", fragte er. "Wir bieten doch jede Form eines Gespräches an, bis hin zu einem Gespräch auch mit der russischen Staatsführung." Er habe nur eine Vorbedingung. "Wenn wir sprechen, wenigstens dann müssen die Waffen schweigen."