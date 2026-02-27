Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 195 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 150,2 auf Tradegate (27. Februar 2026, 20:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -5,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 195,00EUR was eine Bandbreite von +16,58 %/+31,40 % bedeutet.