ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 195 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Alzchem-Kursziel auf 195€ an...
- Q4 bestätigt starke Leistung bei Spezialchemie
- Treiber: Kreatin und Nitroguanidin, Buy bleibt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die anhaltend starke Performance von Specialty Chemicals bestätigt, angeführt von Kreatin und Nitroguanidin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 150,2 auf Tradegate (27. Februar 2026, 20:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -5,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 195,00EUR was eine Bandbreite von +16,58 %/+31,40 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 195 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alzchem Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.brn-ag.de/44619-Alzchem-Spezialchemie-Wachstum-M…
Free-Cashflow klettert deutlich um 42,3 % auf 74,2 Mio. Euro
Dividende soll um 50 % von 1,20 Euro auf 1,80 Euro erhöht werden
Weiteres Umsatz- und EBITDA-Wachstum für 2025 prognostiziert
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/alzchem-group-ag-…