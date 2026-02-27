    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlzchem Group AktievorwärtsNachrichten zu Alzchem Group

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 195 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 195 Euro - 'Buy'
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die anhaltend starke Performance von Specialty Chemicals bestätigt, angeführt von Kreatin und Nitroguanidin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 150,2 auf Tradegate (27. Februar 2026, 20:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -5,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,51 Mrd..

    Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 195,00EUR was eine Bandbreite von +16,58 %/+31,40 % bedeutet.


