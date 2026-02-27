    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDuolingo Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Duolingo Registered (A)

    Duolingo Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Duolingo Registered (A) Aktie bisher Verluste von -17,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Duolingo Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Duolingo ist ein führendes EdTech-Unternehmen im Bereich Sprachenlernen, bekannt für seine kostenlose, spielerische App mit KI-gestütztem Lernpfad. Hauptkonkurrenten sind Babbel und Rosetta Stone.

    Duolingo Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.02.2026

    Mit einer Performance von -17,11 % musste die Duolingo Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,19 %, geht es heute bei der Duolingo Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Duolingo Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -55,52 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Duolingo Registered (A) Aktie damit um -23,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Duolingo Registered (A) auf -51,89 %.

    Duolingo Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,86 %
    1 Monat -44,16 %
    3 Monate -55,52 %
    1 Jahr -78,22 %

    Informationen zur Duolingo Registered (A) Aktie

    Es gibt 40 Mio. Duolingo Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd. € wert.

    Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen weitere Zinssenkungen lieferten. …

    Duolingo Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Duolingo Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duolingo Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Duolingo Registered (A)

    -16,70 %
    -23,86 %
    -44,16 %
    -55,52 %
    -78,22 %
    -2,96 %
    -29,62 %
    ISIN:US26603R1068WKN:A3CWBB



