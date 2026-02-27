Duolingo Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - 27.02.2026

Mit einer Performance von -17,11 % musste die Duolingo Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,19 %, geht es heute bei der Duolingo Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Duolingo ist ein führendes EdTech-Unternehmen im Bereich Sprachenlernen, bekannt für seine kostenlose, spielerische App mit KI-gestütztem Lernpfad. Hauptkonkurrenten sind Babbel und Rosetta Stone.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Duolingo Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -55,52 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Duolingo Registered (A) Aktie damit um -23,86 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Duolingo Registered (A) auf -51,89 %.

Duolingo Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,86 % 1 Monat -44,16 % 3 Monate -55,52 % 1 Jahr -78,22 %

Informationen zur Duolingo Registered (A) Aktie

Es gibt 40 Mio. Duolingo Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,32 Mrd. € wert.

Duolingo Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Duolingo Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Duolingo Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.