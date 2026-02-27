Fico wirft Ukraine Unwille zur Zusammenarbeit vor

BRATISLAVA/KIEW (dpa-AFX) - Im Streit um russische Öllieferungen über die durch die Ukraine führende Pipeline Druschba hat der slowakische Regierungschef Robert Fico Kiew vorgeworfen, nicht bereit zu einer Zusammenarbeit zu sein. Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schrieb der Linksnationalist auf Facebook: "Aus dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten W. Selenskyj habe ich den eindeutigen Eindruck gewonnen, dass die ukrainische Seite kein Interesse daran hat, den Öltransit durch ihr Gebiet zu erneuern."

Zuvor hatte das Präsidentenbüro in Kiew das Telefonat bestätigt. "Der Präsident lud ihn in die Ukraine ein, um alle Probleme zu besprechen", hieß es. Ein derartiges Treffen gab es bereits im vergangenen September im westukrainischen Uschhorod nahe der slowakischen Grenze.