Shopify Aktie verliert deutlich an Wert - 27.02.2026

Die Shopify Aktie notiert aktuell bei 100,66€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,38 % nachgegeben, was einem Verlust von -5,72 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,45 %, geht es heute bei der Shopify Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Shopify mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -22,32 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um +0,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shopify eine negative Entwicklung von -24,94 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,73 % geändert.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,85 % 1 Monat -6,74 % 3 Monate -22,32 % 1 Jahr -1,07 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,84 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Salesforce und Co.

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %. Salesforce notiert im Minus, mit -3,36 %.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.