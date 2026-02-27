JPMORGAN stuft Hensoldt auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt nach Jahreszahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten deutlich gemacht, dass dem Rüstungsunternehmen spannende Zeiten bevorstehen, mit einem starken Auftragseingang und einigen interessanten neuen strategischen Partnerschaften, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Nettogewinn für 2025 rund 10 Prozent unter seiner Prognose gelegen. Er reduzierte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2030./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 74,90EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 21:05 Uhr) gehandelt.
