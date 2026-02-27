    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings
    RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 1050 auf 1200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 13:18 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 15,68EUR auf Tradegate (27. Februar 2026, 20:36 Uhr) gehandelt.





