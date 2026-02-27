Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -7,39 %
Platz 1
Performance 1M: -7,59 %
American Express
Tagesperformance: -5,94 %
Platz 2
Performance 1M: -14,67 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 3
Performance 1M: +0,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments im wallstreetONLINE-Forum zu NVIDIA: Die Beiträge zeigen gemischte Sichtweisen. Kurzfristig dominieren Abwärts-Signale: Kursrücksetzer oder Seitwärtsbewegung (Beispiele 6,7,15). Gegenläufige Impulse kommen durch starke Quartalszahlen, Rebalancing-Fonds und potenziell rasche Aufwärts-Bewegungen (Beiträge 8,12,10,11). Insgesamt Vorsicht: Fundamentale News unterstützen Potenzial, aber Macro-Volatilität bleibt Risiko. 14‑Tage-Verlauf nicht eindeutig angegeben.
Merck & Co
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 4
Performance 1M: +11,50 %
Nike (B)
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 5
Performance 1M: -1,38 %
Apple
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 6
Performance 1M: +7,09 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 7
Performance 1M: +2,02 %
Walmart
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 8
Performance 1M: +5,92 %
Amgen
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 9
Performance 1M: +12,15 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 10
Performance 1M: -9,65 %
