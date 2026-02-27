Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Netflix
Tagesperformance: +13,63 %
Platz 1
Performance 1M: +13,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes bis leicht bullisches Anleger-Sentiment. Technisch: Gap von 84 USD auf über 90 USD; 80$-Marke zuletzt zurückerobert; 66 EUR massiv nachgekauft. Fundamental/M&A: Break-up Fee 2,8 Mrd USD; Paramount-Angebot bis 31 USD; Warner-Deal geplatzt; neue Konkurrenz-Szenarien. Sentiment volatil, News treiben ±0% bis +5% an. Insgesamt Erholungstendenz, Unsicherheit durch Deals. (Quelle: wallstreetONLINE)
Intuit
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 2
Performance 1M: -32,24 %
Shopify
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 3
Performance 1M: -6,74 %
Zscaler
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 4
Performance 1M: -34,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum herrscht vorsichtig bis skeptisch: Q2 übererfüllt Erwartungen (EPS 1,01 USD; Umsatz 815,8 Mio.), trotzdem bessere Ausgaben belasten. Nachbörslich Abwärtsdruck; KI-Sorgen verstärken Bedenken. Technisch: kurzfristig Abwärtstrend mit Bodenbildung; über 200€ könnte Trendwende bringen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage tendenziell fallend.
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 5
Performance 1M: -2,50 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 6
Performance 1M: +4,19 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 7
Performance 1M: +0,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Zusammenfassung des Anleger-Sentiments im wallstreetONLINE-Forum zu NVIDIA: Die Beiträge zeigen gemischte Sichtweisen. Kurzfristig dominieren Abwärts-Signale: Kursrücksetzer oder Seitwärtsbewegung (Beispiele 6,7,15). Gegenläufige Impulse kommen durch starke Quartalszahlen, Rebalancing-Fonds und potenziell rasche Aufwärts-Bewegungen (Beiträge 8,12,10,11). Insgesamt Vorsicht: Fundamentale News unterstützen Potenzial, aber Macro-Volatilität bleibt Risiko. 14‑Tage-Verlauf nicht eindeutig angegeben.
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 8
Performance 1M: -18,39 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 9
Performance 1M: +18,66 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 10
Performance 1M: +9,25 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 11
Performance 1M: +11,55 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 12
Performance 1M: -15,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu MicroStrategy gemischt: Einige sehen Potenzial durch die BTC-Strategie, das mnav-Verhältnis und Hebel (Outperformance gegenüber BTC möglich, wenn BTC steigt). Andere warnen vor Dilution, Unsicherheit über BTC-Verwahrung und Steuern, und sehen den Apple-Vergleich als wenig aussagekräftig. Eine konkrete 14‑Tage-Kursveränderung wird nicht genannt.
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 13
Performance 1M: +1,04 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 14
Performance 1M: +10,56 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 15
Performance 1M: +1,09 %
Apple
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 16
Performance 1M: +7,09 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 17
Performance 1M: -18,88 %
Copart
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 18
Performance 1M: -10,08 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 19
Performance 1M: -9,65 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 20
Performance 1M: +0,77 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 21
Performance 1M: +13,42 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 22
Performance 1M: -9,58 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 23
Performance 1M: -11,72 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 24
Performance 1M: -6,26 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 25
Performance 1M: -2,31 %
Amgen
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 26
Performance 1M: +12,15 %
Walmart
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 27
Performance 1M: +5,92 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 28
Performance 1M: -17,19 %
Adobe
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 29
Performance 1M: -14,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
Das Anleger-Sentiment laut wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ; Kursrückgänge und Abwärtspotenzial dominieren. RSI-Überverkauf und Kauf nahe der Trend-Unterkante werden als Chance genannt. Fundamentale Nutzung bleibt stabil; KI-Diskussionen beeinflussen die Bewertung. Die 14-Tage-Kursentwicklung enthält keine Prozentangabe im Text.
Qualcomm
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 30
Performance 1M: -5,85 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 31
Performance 1M: -18,42 %
