Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Netflix
Tagesperformance: +13,41 %
Platz 1
Performance 1M: +13,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes bis leicht bullisches Anleger-Sentiment. Technisch: Gap von 84 USD auf über 90 USD; 80$-Marke zuletzt zurückerobert; 66 EUR massiv nachgekauft. Fundamental/M&A: Break-up Fee 2,8 Mrd USD; Paramount-Angebot bis 31 USD; Warner-Deal geplatzt; neue Konkurrenz-Szenarien. Sentiment volatil, News treiben ±0% bis +5% an. Insgesamt Erholungstendenz, Unsicherheit durch Deals. (Quelle: wallstreetONLINE)
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +10,46 %
Platz 2
Performance 1M: +29,01 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: -8,73 %
Platz 3
Performance 1M: +8,07 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -8,15 %
Platz 4
Performance 1M: -20,53 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -7,27 %
Platz 5
Performance 1M: -7,59 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 6
Performance 1M: +3,90 %
Synchrony Financial
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 7
Performance 1M: -4,27 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: -6,48 %
Platz 8
Performance 1M: -2,71 %
KKR
Tagesperformance: -6,34 %
Platz 9
Performance 1M: -26,84 %
Citizens Financial Group
Tagesperformance: -6,22 %
Platz 10
Performance 1M: -4,68 %
Intuit
Tagesperformance: +6,11 %
Platz 11
Performance 1M: -32,24 %
American Express
Tagesperformance: -6,05 %
Platz 12
Performance 1M: -14,67 %
Morgan Stanley
Tagesperformance: -5,93 %
Platz 13
Performance 1M: -2,17 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 14
Performance 1M: -8,27 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +5,86 %
Platz 15
Performance 1M: -29,29 %
AES
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 16
Performance 1M: +20,20 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 17
Performance 1M: +3,67 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -5,41 %
Platz 18
Performance 1M: -27,01 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 19
Performance 1M: -1,29 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 20
Performance 1M: -24,96 %
Block (A)
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 21
Performance 1M: +3,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Block (A)
Auf wallstreetONLINE zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Block (A) gemischt bis positiv. Der KI-begründete Stellenabbau (>40%) führte nachbörslich zu einem Kursanstieg von rund 25%. Fundamentale Daten: Q4 2025, bereinigter Gewinn je Aktie 0,65$, Bruttogewinn +24%, Cash App stark; 2026-Gewinnmarge angehoben. Eine explizite 14-Tage-Änderung wird in den Beiträgen nicht genannt.
Boston Properties
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 22
Performance 1M: -4,95 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 23
Performance 1M: -25,19 %
Metlife
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 24
Performance 1M: -6,24 %
Regions Financial
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 25
Performance 1M: +5,11 %
PNC Financial Services Group
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 26
Performance 1M: -4,31 %
Lennox International
Tagesperformance: +4,67 %
Platz 27
Performance 1M: +6,98 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 28
Performance 1M: +19,88 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 29
Performance 1M: +11,50 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 30
Performance 1M: +4,19 %
Centene
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 31
Performance 1M: -2,28 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 32
Performance 1M: +9,25 %
Waste Management
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 33
Performance 1M: +4,80 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 34
Performance 1M: +7,56 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 35
Performance 1M: +12,72 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 36
Performance 1M: +11,02 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 37
Performance 1M: +17,43 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 38
Performance 1M: +18,66 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 39
Performance 1M: +1,04 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 40
Performance 1M: -2,18 %
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte