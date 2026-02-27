NVIDIA Aktie verliert signifikant - 27.02.2026

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 150,07€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,04 € entspricht. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,48 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,93 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,20 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine negative Entwicklung von -2,05 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,68 % 1 Monat +0,20 % 3 Monate +0,93 % 1 Jahr +22,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Kursentwicklung. Zur Wochenend-Session wird teils eine weitere Abwärtsbewegung befürchtet, andere hoffen auf eine schnelle Erholung. Technisch wird auf überhöhte Optionspositionen und anschließendes Fonds-Rebalancing verwiesen. Fundamental wird NVDAs starkes Quartal/Geschäftsjahr betont. Geopolitische Risiken USA/Iran könnten die Volatilität erhöhen; Montag könnte eine Bewegung folgen.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Bil.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im Dow Jones.

Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen weitere Zinssenkungen lieferten. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,82 %. Intel notiert im Plus, mit +0,27 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,19 %. Broadcom legt um +0,58 % zu

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.