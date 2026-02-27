    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Besonders beachtet!

    265 Aufrufe 265 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA Aktie verliert signifikant - 27.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -4,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie verliert signifikant - 27.02.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.02.2026

    Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 150,07 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,04  entspricht. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,48 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.950,96€
    Basispreis
    16,89
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.977,88€
    Basispreis
    17,67
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,93 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,20 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine negative Entwicklung von -2,05 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,68 %
    1 Monat +0,20 %
    3 Monate +0,93 %
    1 Jahr +22,25 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Kursentwicklung. Zur Wochenend-Session wird teils eine weitere Abwärtsbewegung befürchtet, andere hoffen auf eine schnelle Erholung. Technisch wird auf überhöhte Optionspositionen und anschließendes Fonds-Rebalancing verwiesen. Fundamental wird NVDAs starkes Quartal/Geschäftsjahr betont. Geopolitische Risiken USA/Iran könnten die Volatilität erhöhen; Montag könnte eine Bewegung folgen.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Bil.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 27.02.2026 im Dow Jones.

    Schwächer - Preisdaten und Geopolitik belasten


    Die wichtigsten US-Aktienmärkte haben am Freitag den Rückwärtsgang eingelegt. Negative Impulse lieferten die heimischen Erzeugerpreise, die deutlicher als erwartet zulegten und der Notenbank Fed damit Argumente gegen weitere Zinssenkungen lieferten. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,82 %. Intel notiert im Plus, mit +0,27 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,19 %. Broadcom legt um +0,58 % zu

    NVIDIA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    -4,56 %
    -6,68 %
    +0,20 %
    +0,93 %
    +22,25 %
    +611,23 %
    +1.281,04 %
    +21.731,45 %
    +1.070.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NVIDIA Aktie verliert signifikant - 27.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die NVIDIA Aktie bisher Verluste von -4,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     