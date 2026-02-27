Vermittler Oman über Gespräche zwischen USA und Iran
Frieden ist nah
- Oman vermittelt, Al-Bussaidi: Frieden nah bald
- Informierte Vance über Verhandlungsdetails nun
- Iran will begrenzen, fordert Sanktionsende nun
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran macht der Außenminister des Vermittlers Oman, Badr al-Bussaidi, Hoffnung auf eine baldige Einigung. "Der Frieden ist zum Greifen nah", schrieb er nach einem Treffen mit US-Vizepräsident JD Vance auf X. Er freue sich auf "weitere und entscheidende" Fortschritte in den kommenden Tagen.
Al-Bussaidi zufolge informierte er Vance über Details der Verhandlungen. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet entsprechende Absichten, zeigt sich jedoch bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen./ngu/DP/he
