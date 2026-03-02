    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Arbeitsmarktdaten entscheidend

    KI: Vom Heilsbringer zum Jobkiller? Anleger zittern vor US-Arbeitsmarktbericht!

    Der Februar war kein guter Monat für die Wall Street. Nur der Dow Jones konnte zulegen, während die Nasdaq über 3 % verlor. Und direkt in der ersten Woche im März steht eine neue Nagelprobe an - die US-Arbeitsmarktdaten!

    Foto: DALL-E

    Es gab eine Zeit, da konnten Anleger nicht genug bekommen von Aktien aus der KI-Branche. Fast blind griffen Investoren bei allen Werten zu, die mit KI in Verbindung gebracht wurden. Mittlerweile hat sich das Bild gedreht. Zuerst fragten sich die Anleger, ob die ernormen KI-Ausgaben überhaupt wieder eingespielt werden können und die Bewertungen vieler Aktien zu hoch sind. Das Paradebeispiel war hier die Aktie von Palantir.

    Im Anschluss daran startete die Sorge vor der Disruptionskraft von KI. Sie begann bei Software-Aktien, schwappte über auf Cybersecurity-Werte, Datendienstleister und erreichte sogar die Logistikbranche. Die Verunsicherung der Anleger wurde immer größer. Ein Bericht von Citrini Research verdeutlichte dann, welche Konsequenzen sich für den Arbeitsmarkt ergeben könnten, wenn KI-Modelle bei den weltweiten Konzernen einziehen. 

    Citrini Report drückt die Märkte

    Obwohl das Research Haus selbst darauf hinwies, dass es sich "nur" um ein ausgeprägtes Gedankenspiel handelt und schon im zweiten Satz der Analyse schrieb: "Was folgt, ist ein Szenario, keine Vorhersage", wurden viele Anleger nachdenklich und die Kurse an der Wall Street purzelten in den Keller. 

    Die Studie entwirft ein Bild des Jahres 2028, in dem künstliche Intelligenz nicht nur Prozesse beschleunigt, sondern ganze Geschäftsmodelle verdrängt – und damit die Grundpfeiler der Konsumgesellschaft erschüttert. In diesem Szenario steigt die Arbeitslosenquote in den USA 2028 auf 10,2 Prozent und der S&P 500 fällt fast 40 Prozent unter sein Hoch aus diesem Jahr.

    Produktivität rauf – Wohlstand runter?

    Im Zentrum steht eine provokante These: KI steigert die Produktivität massiv, doch der Wohlstand wächst nicht mit. Stattdessen geraten Unternehmen unter Druck, Kosten zu senken, Belegschaften abzubauen und Investitionen in Personal zurückzufahren. Namen wie American Express oder DoorDash stehen exemplarisch für Branchen, die in dem Szenario in ihrer heutigen Form kaum wiederzuerkennen wären. Auch große Teile der Softwareindustrie gelten als besonders exponiert.

    Die Vision beschreibt eine paradoxe Entwicklung: Unternehmen profitieren zunächst von Effizienzgewinnen. KI-Systeme übernehmen Analyse, Buchhaltung, Vertragsprüfung oder Kundenservice. Die Kosten sinken, die Margen steigen – zumindest kurzfristig. Doch mit jeder weiteren Automatisierungswelle schrumpft die Zahl gut bezahlter Arbeitsplätze.

    "Für jeden durch KI neu geschaffenen Arbeitsplatz gehen Dutzende verloren. Und die neuen Arbeitsplätze sind deutlich schlechter bezahlt als die verschwundenen“, heißt es provokant in der Zukunftsanalyse.

    Damit verschiebt sich das ökonomische Gleichgewicht. Denn betroffen sind nicht primär Industriearbeiter oder Logistikkräfte, sondern kaufmännische Angestellte, Spezialisten, Analysten, Anwälte, Manager und Sachbearbeiter – also genau jene Gruppen, die bislang als größte Konsumenten galten.

    Einbruch der Konsumnachfrage?

    Laut dem Bericht treiben die einkommensstärksten zehn Prozent der Gesellschaft rund 70 Prozent des privaten Konsums an. Wenn ausgerechnet diese Gruppe durch Automatisierung Einkommenseinbußen erleidet oder ihre Arbeitsplatzsicherheit verliert, droht eine Kettenreaktion.

    Der Mittelstand, der Immobilien erwirbt, Autos kauft, reist und investiert, bildet das Fundament der Binnenkonjunktur. Fällt dieses Fundament weg, geraten nicht nur Luxusgüterhersteller unter Druck, sondern auch Bauwirtschaft, Tourismus und Einzelhandel. Die Spirale könnte sich selbst verstärken: Unternehmen investieren zunehmend in immer günstigere KI-Lösungen statt in Menschen – was die Nachfrage weiter schwächt.

    "KI zielt direkt auf die Gruppe ab, die die Wirtschaft antreibt", heißt es zugespitzt in der Analyse. Gemeint sind jene gut ausgebildeten Bürokräfte, deren Einkommen bislang Stabilität und Konsumfreude garantierten.

    An Kritik wird nicht gespart

    Frank Flight, Macrostratege bei Citadel Securities, hält in einem Bericht dagegen. Er mahnt zu mehr Nüchternheit in der KI-Debatte. Statt von einem massenhaften Ersatz menschlicher Arbeitskräfte auszugehen, spricht aus seiner Sicht vieles für ein anderes Szenario: Anstatt Jobs zu verdrängen, "scheint es wahrscheinlicher, dass KI in vielen Bereichen eine Ergänzung zur Arbeitskraft sein wird", sagte er – ähnlich wie bei früheren technologischen Umbrüchen.

    Zur Veranschaulichung verwies er auf Microsoft Office: "Um diese Debatte richtig einzuordnen, kann man einfach fragen: War die Einführung von Microsoft Office eine Ergänzung oder ein Ersatz für Büroangestellte?"

    Wie Bloomberg berichtet kann auch Pierre Yared, Vorsitzender des Wirtschaftsberaterstabs des Weißen Hauses, dem Citrini-Gedankenspiel nicht viel abgewinnen.  Im Anschluss an seine Rede vor der National Association for Business Economics in Washington äußerte sich Yared kritisch zu dem Szenario. "Der Citrini-Bericht ist ein interessantes Stück Science-Fiction – und ich mag Science-Fiction“, sagte er in einem kurzen Interview. Inhaltlich hält er die Analyse jedoch für problematisch: "Aber ich denke, wenn man sich das wirklich ansieht und lange und intensiv darüber nachdenkt, verstößt es gegen einige der grundlegenden Prinzipien der Wirtschaftswissenschaften."

    Ein kleiner Realitätscheck

    Mitten in der Diskussion um den Centrini-Bericht ließ Block im Zuge seiner Quartalszahlen eine kleine Bombe platzen. CEO Jack Dorsey verkündete seine Belegschaft im Zuge einer umfassenden KI-getriebenen Umstrukturierung nahezu zu halbieren. Von rund 10.000 Mitarbeitern sollen etwa 4.000 entlassen werden. Block begründet den Schritt damit, dass ein "deutlich" kleineres Team mithilfe interner KI-Tools künftig mehr und qualitativ bessere Leistungen erbringen könne. Dorsey erklärte weiter, viele Unternehmen hätten das Potenzial der Technologie "zu spät" erkannt. 

    Die Nachricht kam in einer Woche, in der Anleger aus Angst vor der Disruptionskraft von KI bereits die Aktien von Salesforce, Snowflake und The TradeDesk nach ihren Zahlen weiter in den Keller geschickt hatten. Die Aktie von Duolingo erwischte es besonders schlimm. Sie verlor in der Spitze fast ein Viertel an Wert nach einem schwachen Ausblick

    Viele Experten halten die Reaktion der Anleger zwar für übertrieben, aber die Angst steckt in den Köpfen und sie könnte sich in dieser Woche sogar noch verstärken. Am Freitag (06.03.2025) steht der US-Arbeitsmarktbericht an und der wandelt auf einem sehr schmalen Grat. 

    Black Friday oder Erleichterung?

    Nachdem ein höher als erwarteter PPI-Index die US-Märkte vergangenen Freitag in die Knie zwang, steht genau eine Woche später die nächste Nagelprobe für die US-Märkte an – die US-Arbeitsmarktdaten. Sie haben das Potenzial, die Anleger noch weiter zu verunsichern. Und bereits im Vorfeld stellt sich die Frage, ob sie überhaupt positiv aufgenommen werden können?

    Für die Daten gilt im Vorfeld: Sie dürfen nicht zu positiv sein, um die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen nicht zu zerstören und sie dürfen auch nicht zu negativ sein, um eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes zu signalisieren, was Futter für weitere KI-Sorgen sein könnte. 

    Giuseppe Sette, Mitbegründer von Reflexivity, bringt es gegenüber CNBC auf den Punkt: "All dem zugrunde liegt die Angst vor der Entwicklung der KI und ihren möglichen Auswirkungen auf Arbeitsplätze – ob sich daraus nicht ein Szenario wie im Citrini-Bericht entwickeln könnte".

    Die Erwartungen

    Laut CNBC liegen die neuesten Schätzungen von Factset bei 60.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft im Februar. Die Erwartungen liegen damit deutlich unter den 130.000 Arbeitsplätzen, die im Januar neu geschaffen wurden. 

    Es gibt aber auch Experten, die mit einer deutlicheren Steigerung der US-Arbeitsplätze rechnen, aber zeitgleich davon ausgehen, dass die Arbeitsmarktdaten für Januar kräftig nach unten gesenkt werden. Das zeigt, welche Sprengkraft die Arbeitsmarktdaten direkt Anfang März entfalten können. 

    Was bedeutet das für die Anleger?

    Der Februar war kein guter Monat für die Wall Street. Obwohl der Dow Jones vergangene Woche die schlechteste Performance seit Mitte November lieferte, konnte er mit einem Plus von 0,2 Prozent noch eine positive Bilanz vorweisen. Der S&P 500 verlor 0,9 Prozent und die Nasdaq musste einen Rückschlag von über 3 Prozent verkraften. 

    Statistisch gesehen gehört der März zu den besseren Monaten an der Börse. Allerdings könnten die US-Arbeitsmarktdaten dem letzten Monat des ersten Quartals einen Schlag versetzen, von dem er sich nur schwer erholen könnte. Zudem raten immer mehr Experten, die Investitionen in den USA zurückzufahren. Auch die Kapitalströme deuten an, dass sich die Anleger mehr auf internationale Aktienmärkte konzentrieren, als auf den amerikanischen. 

    Das passt auch zur Entwicklung des deutschen Leitindex. Der DAX konnten in den vergangenen 4 Wochen um fast 2 Prozent zulegen und der Euro Stoxx 50 konnte sogar im gleichen Zeitraum rund 3,5 Prozent oben draufpacken. 

    Anleger sind daher gut beraten, nicht auf die Erholung der KI-Branche zu hoffen, sondern sich darauf zu konzentrieren, welche Branche gerade laufen. KI kann keinen Strom erzeugen, sondern verschlingt enorme Mengen. Daher bleiben Stromversorger weiterhin gute Positionen im Depot.

    Nicht nur deswegen ist Siemens Energy mit einem Plus von fast 40 Prozent seit Jahresanfang der beste Wert im deutsche Leitindex. Im Windschatten des Energiekonzerns haben sich fast etwas unbemerkt die Aktien der Deutschen Telekom und die Papiere von Vonvia ordentlich in die Höhe geschraubt. 

    Gold und Silber haben ihren kräftigen Schockmoment mitlerweile ebenfalls gut verdaut. Die Aktien von Minern und Explorern zieht die Entwicklung auch wieder in die Höhe. Ein Grund dafür, dass der rohstofflastige britische Leitindex, der FTSE 100, mit einem Plus von fast 10 Prozent seit Jahresbeginn zu den besten Indizes Europas zählt und in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch markiert hat.  

    Auch der breiter gefasste STOXX Europe 600 verzeichnet einen exelennten Lauf und hat acht Monate in Folge zugelegt. Seit Jahresanfang kommt er auf ein stolzes Plus von mehr als 7 Prozent. Zu den Top-Performer im Index zählen der norwegische Rüstungskonzern Kongsberg Gruppen mit einem Plus von fast 50 Prozent seit Jahresbeginn und der britische Vermögensverwalter Schroders

    Mein Tipp: 

    Anleger sind aktuell gut beraten, ihre Investitionen in Europa hochzufahren und in den USA abzubauen. Die Fundamentaldaten sind in vielen Fällen ansprechender als bei den US-Aktien, welche die letzten beiden Jahre vorwiegend im Fokus standen. Ein Ausnahme sind Energie- & Speicheraktien.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Februar war kein guter Monat für die Wall Street. Nur der Dow Jones konnte zulegen, während die Nasdaq über 3 % verlor. Und direkt in der ersten Woche im März steht eine neue Nagelprobe an - die US-Arbeitsmarktdaten!
