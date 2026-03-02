Arbeitsmarktdaten entscheidend
KI: Vom Heilsbringer zum Jobkiller? Anleger zittern vor US-Arbeitsmarktbericht!
Der Februar war kein guter Monat für die Wall Street. Nur der Dow Jones konnte zulegen, während die Nasdaq über 3 % verlor. Und direkt in der ersten Woche im März steht eine neue Nagelprobe an - die US-Arbeitsmarktdaten!
Es gab eine Zeit, da konnten Anleger nicht genug bekommen von Aktien aus der KI-Branche. Fast blind griffen Investoren bei allen Werten zu, die mit KI in Verbindung gebracht wurden. Mittlerweile hat sich das Bild gedreht. Zuerst fragten sich die Anleger, ob die ernormen KI-Ausgaben überhaupt wieder eingespielt werden können und die Bewertungen vieler Aktien zu hoch sind. Das Paradebeispiel war hier die Aktie von Palantir.
Im Anschluss daran startete die Sorge vor der Disruptionskraft von KI. Sie begann bei Software-Aktien, schwappte über auf Cybersecurity-Werte, Datendienstleister und erreichte sogar die Logistikbranche. Die Verunsicherung der Anleger wurde immer größer. Ein Bericht von Citrini Research verdeutlichte dann, welche Konsequenzen sich für den Arbeitsmarkt ergeben könnten, wenn KI-Modelle bei den weltweiten Konzernen einziehen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
