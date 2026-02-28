Paramount und Warner schließen Fusionsvertrag

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Netflix - Internet-DVD-Verleiher Netflix +12,96 % Aktie 10 Aufrufe heute translokator gestern 13:27

New York (dts Nachrichtenagentur) - Im Übernahmepoker um den US-Medienkonzern Warner Discovery hat sich Paramount durchgesetzt. Die beiden Unternehmen gaben am Freitag bekannt, eine endgültige Fusionsvereinbarung geschlossen haben, nachdem zuvor Netflix sein Angebot zurückgezogen hatte.Paramount wird demnach 31,00 US-Dollar pro Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien von Warner zahlen - das entspricht einer Unternehmensbewertung von 110 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion wurde von den Aufsichtsräten beider Unternehmen "einstimmig genehmigt", wie es am Freitag hieß.Der Abschluss werde vorbehaltlich behördlicher Genehmigung und der Zustimmung der Warner-Aktionäre im dritten Quartal 2026 erwartet. Sollte die Transaktion bis zum 30. September nicht abgeschlossen sein, erhalten Warner-Aktionäre bis zum Abschluss eine taggenau berechnete Entschädigung von 0,25 US-Dollar pro Aktie und Quartal.