    OTS

    Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther: "Standort Deutschland schreckt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • IW-Chef Hüther erwartet Trendwende zu Wachstum
    • Auslandsdirektinvestitionen deutlich gestiegen
    • Keine Deindustrialisierung eher normaler Wandel
    OTS - Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther: Standort Deutschland schreckt ...
    Ökonom Hüther: "Standort Deutschland schreckt nicht mehr ab" / IW-Direktor sieht "normalen Strukturwandel statt Erosion" - Verweis auf Anstieg der Direktinvestitionen
    Osnabrück (ots) - Osnabrück. Ökonom Michael Hüther rechnet mit einer Trendwende zu mehr Wirtschaftswachstum und hält Warnungen vor einer Deindustrialisierung für nicht triftig. "Wir sehen gerade Licht am Ende eines langen Tunnels. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr mindestens ein Prozent Wachstum schaffen", sagte der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Samstagsausgabe). "Schon im vergangenen Jahr wurden 96 Milliarden Euro in Deutschland investiert, die Direktinvestitionen haben sich gegenüber 2024 mehr als verdoppelt und lagen 30 Prozent über dem Durchschnitt der vorangegangenen 24 Jahre. Deutschland wird im Ausland wieder stärker als attraktiver Standort angesehen."

    Mit Blick auf Klagen von Arbeitgebern über einen zu teuren und starren Sozialstaat sagte Hüther: "Natürlich kann man den Eindruck haben, dass manches bei uns zu unflexibel oder zu teuer geworden ist. Und ja, vergangenes Jahr sind rund 100.000 Arbeitsplätze ins Ausland verlagert worden." Bei 46 Millionen Vollzeitbeschäftigten sei das aber "nicht viel".

    Hinzu komme, dass 40.000 neue Jobs geschaffen worden seien. "Stecken wir in der viel beschworenen Erosion? Da bin ich optimistisch, denn der deutliche Anstieg der Direktinvestitionen aus dem Ausland belegt, dass der Standort Deutschland nicht mehr abschreckt", sagte Hüther zu noz und ergänzte: "Vielleicht befinden wir uns in einem mehr oder weniger normalen Strukturwandel."

    Pressekontakt:

    Neue Osnabrücker Zeitung
    Redaktion

    Telefon: +49(0)541/310 207

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6225805 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
