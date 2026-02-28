    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther für Stopp von Tariftreuegesetz ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Tariftreuegesetz ist eine Schimäre, stoppen!!!
    • Bundestag ja, Inkrafttritt noch vom Bundesrat.
    • Hüther SPD-Vorschlag zu Kapitalerträgen absurd
    OTS - Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther für Stopp von Tariftreuegesetz ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Ökonom Hüther für Stopp von Tariftreuegesetz / IW-Direktor: "Würde niemandem viel bringen" - Scharfe Kritik auch an SPD-Vorschlag zu Verbeitragung von Kapitalerträgen
    Osnabrück (ots) - Osnabrück. Ökonom Michael Hüther hält das Tariftreuegesetzes für untauglich und setzt noch auf eine Verhinderung. "In meinen Augen ist das geplante Tariftreuegesetz eine Schimäre und sollte gestoppt werden", sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Samstagsausgabe). Der Bundestag hat dem Gesetz zwar am Donnerstag mit den Stimmen von Union und SPD zugestimmt. Allerdings bedarf es vor dem Inkrafttreten auch noch der Zustimmung des Bundesrates.

    "Das Tariftreuegesetz würde ehrlich gesagt niemandem viel bringen", sagte Hüther zu noz. "Wir haben gerade empirisch festgestellt, dass die bisherigen Tariftreuegesetze die Tarifbindung nie gestärkt haben." Das sei auch einleuchtend und im Grundsatz schon vor hundert Jahren zu beobachten gewesen. "Gesetzgeberische Maßnahmen, wie damals Zwangsschlichtungen, haben immer dazu geführt, dass das System unattraktiver wird, weil es dann die freiwilligen Verhandlungen und Anstrengungen nicht mehr braucht."

    Scharf kritisierte der IW-Direktor auch den Vorschlag der SPD, Sozialabgaben auf Mieteinnahmen und Kapitalerträge zu erheben. "Tja, den Leuten zu sagen: 'Spare fürs Alter, aber ich knöpfe dir dann noch mehr von deinen Kapitalerträgen ab', erscheint mir widersinnig. Ich verbuche das unter den vielen albernen Vorschlägen, dem Staat noch mehr Einnahmen zu verschaffen, anstelle Strukturveränderungen auszulösen. Wie man so einen Unsinn erzählen kann, erschließt sich mir nicht."

    Pressekontakt:

    Neue Osnabrücker Zeitung
    Redaktion

    Telefon: +49(0)541/310 207

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6225808 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther für Stopp von Tariftreuegesetz ... Osnabrück. Ökonom Michael Hüther hält das Tariftreuegesetzes für untauglich und setzt noch auf eine Verhinderung. "In meinen Augen ist das geplante Tariftreuegesetz eine Schimäre und sollte gestoppt werden", sagte der Direktor des Instituts der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     