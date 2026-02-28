EU-Kommission gibt grünes Licht für DB-Cargo-Sanierung

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat ein Sanierungsgutachten für DB Cargo positiv bestätigt.Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Deutsche Bahn. Auch der Vorstand und die Aufsichtsräte der DB Cargo AG sowie der DB AG haben demnach dem Sanierungsplan der Gütertochter bereits grünes Licht gegeben. "Für die DB-Güterverkehrssparte ist somit die Finanzierung und ein von CEO Bernhard Osburg vorgelegter Restrukturierungsplan bis 2030 gesichert", sagte ein Bahnsprecher der Zeitung.DB Cargo muss laut einer Entscheidung der EU-Kommission bis Ende 2026 wieder eigenständig profitabel arbeiten. Ansonsten droht die Zerschlagung.Osburg, der seit November Vorstandsvorsitzender der Gütersparte der Deutschen Bahn ist, hatte im Februar einen Sanierungsplan vorgestellt. Kern des Plans ist ein drastisches Sparprogramm. Von derzeit rund 14.000 Vollzeitstellen in Deutschland sollen 6.200 wegfallen. Ziel sei es laut der Deutschen Bahn, langfristig mindestens 8.000 Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern.