"Linksradikale Spinner" - Trump verbietet Technologie von Anthropic zu nutzen

Trump hat nur kurz Nachgedacht

Donald Trump brauchte wohl nicht lange nachdenken, um eine Entscheidung in diesem Fall zu treffen. Auf The Truth Social verkünde er seine Entscheidung, die mal wieder verbal tief unter der Gürtellinie lag:

"Die linksradikalen Spinner von Anthropologie haben einen verhängnisvollen Fehler begangen, indem sie versucht haben, das Kriegsministerium unter Druck zu setzen und es zu zwingen, ihren Nutzungsbedingungen statt unserer Verfassung zu gehorchen. Ihr Egoismus gefährdet amerikanische Leben, unsere Truppen und unsere nationale Sicherheit."

Beleidigung und Konsequenzen

Nach den Beleidigungen gegen Anthropic verkündet Donald Trump auch sogleich welche Folgen für die KI-Schmiede entstehen:

"Daher weise ich alle Bundesbehörden der Vereinigten Staaten an, die Nutzung der Technologie von Anthropologie unverzüglich einzustellen. Wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht und werden nie wieder mit ihnen Geschäfte machen! Für Behörden wie das Kriegsministerium, die die Produkte von Anthropologie in unterschiedlichem Umfang nutzen, wird es eine sechsmonatige Übergangsfrist geben. Anthropic sollte sich besser zusammenreißen und während dieser Auslaufphase kooperativ sein, sonst werde ich die volle Macht des Präsidentenamtes nutzen, um sie zur Kooperation zu zwingen. Dies wird schwerwiegende zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen."

Pete Hegseth setzt noch eins obendrauf

Der ehemalige US-Verteidigungsminister, der mittlerweile zum US-Kriegsminister mutiert ist, kündigte auf X noch weiterreichende Folgen für Anthropic an:

"In Übereinstimmung mit der Anweisung des Präsidenten an die Bundesregierung, jegliche Nutzung der Technologie von Anthropic einzustellen, weise ich das Kriegsministerium an, Anthropic als Lieferkettenrisiko für die nationale Sicherheit einzustufen. Mit sofortiger Wirkung ist es keinem Auftragnehmer, Lieferanten oder Partner, der mit dem US-Militär Geschäfte tätigt, untersagt, kommerzielle Aktivitäten mit Anthropic durchzuführen."

Die Reaktion von Anthropic

Kurz nach den Ausrastern von Trump und Hegseth kündigte Anthropic an, die Entscheidung des Pentagons, das KI-Unternehmen als Lieferkettenrisiko einzustufen, gerichtlich anzufechten:

"Keine Einschüchterung oder Bestrafung seitens des Kriegsministeriums wird unsere Position zur massenhaften Überwachung im Inland oder zu vollautonomen Waffensystemen ändern. Wir werden jede Einstufung unserer Lieferkette als Risiko vor Gericht anfechten."

Börsengang damit wohl in weite Ferne gerückt

Die Märkte hatten darauf spekuliert, dass Anthropic in diesem Jahr einen der erfolgreichsten Börsengang der Geschichte aufs Parkett legt. Die Streitigkeiten mit der US-Regierung dürften diesem Plan allerdings einen Strich durch die Rechnung machen.

Ohne die lukrativen Aufträge aus dem Pentagon und der Einstufung als Lieferkettenrisiko ist ein Börsengang deutlich schwerer für Anthropic. Daher dürfte die KI-Schmiede wohl erst an die Börse gehen, wenn die Rechtsstreitigkeiten mit der US-Regierung ausgefochten sind.