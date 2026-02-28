Trump rastet wieder aus
"Linksradikale Spinner" - Trump verbietet Technologie von Anthropic zu nutzen
Im Streit zwischen Anthropic und dem amerikanischen Kriegsministerium haut Donald Trump mit der Axt dazwischen. Er beleidigt Anthropic übelst und verbietet ab sofort die Technologie der KI-Schmiede zu nutzen.
- Trump verbietet US-Behörden Anthropic-Nutzung!!
- Pentagon stuft Anthropic als Lieferkettenrisiko
- Anthropic klagt; IPO durch Regierungskonflikt!!
Der Streit zwischen Anthropic und der US-Regierung ist endgültig eskaliert. Nachdem die KI-Schmiede gegen Ende der Woche klarstellte, dass sie "nicht mit gutem Gewissen" dem US-Kriegsministerium eine uneingeschränkte Nutzung seiner Modelle für sämtliche rechtlich zulässigen Zwecke einräumen kann, ging der Streit los.
CEO Dario Amodei betonte in einer Stellungnahme: "Es obliegt dem Verteidigungsministerium, die Auftragnehmer auszuwählen, die am besten zu seinen Vorstellungen passen." Zugleich fügte er hinzu: "Angesichts des erheblichen Nutzens, den die Technologie von Anthropic unseren Streitkräften bietet, hoffen wir jedoch, dass sie ihre Entscheidung überdenken.“
