    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Trump rastet wieder aus

    461 Aufrufe 461 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Linksradikale Spinner" - Trump verbietet Technologie von Anthropic zu nutzen

    Im Streit zwischen Anthropic und dem amerikanischen Kriegsministerium haut Donald Trump mit der Axt dazwischen. Er beleidigt Anthropic übelst und verbietet ab sofort die Technologie der KI-Schmiede zu nutzen.

    Für Sie zusammengefasst
    Trump rastet wieder aus - "Linksradikale Spinner" - Trump verbietet Technologie von Anthropic zu nutzen
    Foto: DALL-E

    Der Streit zwischen Anthropic und der US-Regierung ist endgültig eskaliert. Nachdem die KI-Schmiede gegen Ende der Woche klarstellte, dass sie "nicht mit gutem Gewissen" dem US-Kriegsministerium eine uneingeschränkte Nutzung seiner Modelle für sämtliche rechtlich zulässigen Zwecke einräumen kann, ging der Streit los. 

    CEO Dario Amodei betonte in einer Stellungnahme: "Es obliegt dem Verteidigungsministerium, die Auftragnehmer auszuwählen, die am besten zu seinen Vorstellungen passen." Zugleich fügte er hinzu: "Angesichts des erheblichen Nutzens, den die Technologie von Anthropic unseren Streitkräften bietet, hoffen wir jedoch, dass sie ihre Entscheidung überdenken.“ 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    53.251,89€
    Basispreis
    36,57
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.296,08€
    Basispreis
    30,85
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Trump hat nur kurz Nachgedacht

    Donald Trump brauchte wohl nicht lange nachdenken, um eine Entscheidung in diesem Fall zu treffen. Auf The Truth Social verkünde er seine Entscheidung, die mal wieder verbal tief unter der Gürtellinie lag: 

    "Die linksradikalen Spinner von Anthropologie haben einen verhängnisvollen Fehler begangen, indem sie versucht haben, das Kriegsministerium unter Druck zu setzen und es zu zwingen, ihren Nutzungsbedingungen statt unserer Verfassung zu gehorchen. Ihr Egoismus gefährdet amerikanische Leben, unsere Truppen und unsere nationale Sicherheit."

    Beleidigung und Konsequenzen  

    Nach den Beleidigungen gegen Anthropic verkündet Donald Trump auch sogleich welche Folgen für die KI-Schmiede entstehen:

    "Daher weise ich alle Bundesbehörden der Vereinigten Staaten an, die Nutzung der Technologie von Anthropologie unverzüglich einzustellen. Wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht und werden nie wieder mit ihnen Geschäfte machen! Für Behörden wie das Kriegsministerium, die die Produkte von Anthropologie in unterschiedlichem Umfang nutzen, wird es eine sechsmonatige Übergangsfrist geben. Anthropic sollte sich besser zusammenreißen und während dieser Auslaufphase kooperativ sein, sonst werde ich die volle Macht des Präsidentenamtes nutzen, um sie zur Kooperation zu zwingen. Dies wird schwerwiegende zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen." 

    Pete Hegseth setzt noch eins obendrauf

    Der ehemalige US-Verteidigungsminister, der mittlerweile zum US-Kriegsminister mutiert ist, kündigte auf X noch weiterreichende Folgen für Anthropic an:

    "In Übereinstimmung mit der Anweisung des Präsidenten an die Bundesregierung, jegliche Nutzung der Technologie von Anthropic einzustellen, weise ich das Kriegsministerium an, Anthropic als Lieferkettenrisiko für die nationale Sicherheit einzustufen. Mit sofortiger Wirkung ist es keinem Auftragnehmer, Lieferanten oder Partner, der mit dem US-Militär Geschäfte tätigt, untersagt, kommerzielle Aktivitäten mit Anthropic durchzuführen."

    Die Reaktion von Anthropic 

    Kurz nach den Ausrastern von Trump und Hegseth kündigte Anthropic an, die Entscheidung des Pentagons, das KI-Unternehmen als Lieferkettenrisiko einzustufen, gerichtlich anzufechten:

    "Keine Einschüchterung oder Bestrafung seitens des Kriegsministeriums wird unsere Position zur massenhaften Überwachung im Inland oder zu vollautonomen Waffensystemen ändern. Wir werden jede Einstufung unserer Lieferkette als Risiko vor Gericht anfechten."

    Börsengang damit wohl in weite Ferne gerückt

    Die Märkte hatten darauf spekuliert, dass Anthropic in diesem  Jahr einen der erfolgreichsten Börsengang der Geschichte aufs Parkett legt. Die Streitigkeiten mit der US-Regierung dürften diesem Plan allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. 

    Ohne die lukrativen Aufträge aus dem Pentagon und der Einstufung als Lieferkettenrisiko ist ein Börsengang deutlich schwerer für Anthropic. Daher dürfte die KI-Schmiede wohl erst an die Börse gehen, wenn die Rechtsstreitigkeiten mit der US-Regierung ausgefochten sind. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

    Der Dow Jones wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 48.973PKT auf Ariva Indikation (27. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 51422,06Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trump rastet wieder aus "Linksradikale Spinner" - Trump verbietet Technologie von Anthropic zu nutzen Im Streit zwischen Anthropic und dem amerikanischen Kriegsministerium haut Donald Trump mit der Axt dazwischen. Er beleidigt Anthropic übelst und verbietet ab sofort die Technologie der KI-Schmiede zu nutzen
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     