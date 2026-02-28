DeFi Technologies ernennt Philippe Lucet zum Chefjustiziar und Unternehmenssekretär

Herr Lucet ist derzeit Chefjustiziar bei Valour, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von DeFi Technologies sowie einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs). In Zukunft wird Herr Lucet auch die Rechtsabteilung, die Unternehmensführung sowie die regulatorischen Angelegenheiten von DeFi Technologies beaufsichtigen.

TORONTO, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DeFi Technologies ") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten sowie dezentralen Finanzen ( „DeFi" ) schlägt, gab heute die Ernennung von Philippe Lucet zum Chefjustiziar und Unternehmenssekretär von DeFi Technologies bekannt.

Herr Lucet tritt die Nachfolge von Kenny Choi an, der von seinem Amt zurücktritt. DeFi Technologies dankt Herrn Choi für seine Beiträge sowie seine Verdienste um das Unternehmen.

Stellungnahme der Unternehmensleitung

„Philippe bringt umfassende globale Führungserfahrung im Rechtsbereich aus stark regulierten sowie innovationsgetriebenen Branchen mit", sagte Johan Wattenström, Geschäftsführer und Vorsitzender von DeFi Technologies. „Seine Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Regulierung, Strategie, Innovation sowie geistiges Eigentum versetzt ihn in Verbindung mit seiner bestehenden Führungsrolle bei Valour in eine hervorragende Position, unser weiteres Wachstum sowie unsere Umsetzung in den verschiedenen Märkten zu unterstützen."

Informationen zu Philippe Lucet

Herr Lucet ist der Chefsyndikus von Valour, einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten (ETPs). Vor seinem Eintritt bei Valour war Herr Lucet als Chefjustiziar der Unternehmensgruppe bei einem weltweit tätigen IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Genf tätig, wo er sämtliche rechtlichen, regulatorischen sowie Compliance-Angelegenheiten der Gruppe verantwortete. Zuvor war er in der globalen Unternehmenszentrale von Nestlé als Bereichsleiter sowie Chefjustiziar für Forschung und Entwicklung und geistiges Eigentum tätig und leitete ein Team, das weltweit für Patente, Marken, digitale Themen, rechtliche Angelegenheiten im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Gesundheitswissenschaften verantwortlich war. Vor seiner Zeit bei Nestlé war Herr Lucet leitender Rechtsberater bei Richemont, dem in der Schweiz ansässigen globalen Luxusgüterkonzern, sowie als Rechtsanwalt bei Salans/Dentons tätig, mit Schwerpunkt auf Gesellschaftsrecht, Investitionen, Innovation sowie geistigem Eigentum. Herr Lucet verfügt über einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen (Finanzwesen und Bankwesen) von der Columbia University sowie einen Master of Laws von der Stanford University.