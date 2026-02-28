    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Özdemir

    Einwanderung muss viel stärker gesteuert werden

    • Özdemir: Einwanderung offen, stärker begrenzen
    • Zuwanderung nötig: Kliniken und Pflegepersonal
    • Grüne müssen Mehrheiten gewinnen, Kernthemen!!
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Grünen-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat sich für eine stärkere Steuerung der Einwanderung nach Deutschland ausgesprochen. "Wir sind auf Weltoffenheit angewiesen. Aber Einwanderung muss viel stärker gesteuert werden. Das bedeutet eben auch, die Frage der irregulären Migration und ihrer Begrenzung ernst zu nehmen", sagte Özdemir der "Welt am Sonntag".

    "Wir Grüne müssen uns fragen, ob wir etwa in der Migrationspolitik immer das Ganze im Blick hatten", erklärte er. "Wer Humanität will, darf über Ordnung und Steuerung nicht schweigen." Zugleich betonte er, dass Deutschland auch künftig auf Zuwanderung angewiesen sein werde - etwa in der Pflege. Und schon heute funktioniere kaum ein Krankenhaus in Deutschland ohne Ärzte und Personal mit Migrationshintergrund, sagte Özdemir.

    Welche Themen greifen die Grünen auf?

    Über seine eigene Partei sagte er: "Manchmal denke ich: Warum machen wir uns unnötig das Leben schwer?" Es gebe viel mehr Menschen, die den Grünen nahestünden, als sie derzeit oft erreiche. "Man muss sich fragen: Konzentrieren wir uns auf die Themen, die den meisten auf den Nägeln brennen? Oder erwecken wir den Eindruck, dass uns Themen besonders wichtig sind, die für die Mehrheit nicht zentral sind?" Das heiße nicht, dass Minderheitenrechte unwichtig wären, sagte Özdemir. "Aber die kann ich in der Demokratie eben nur dann stärken, wenn ich Mehrheiten für meine Positionen gewinne."

    In Baden-Württemberg wird am 8. März ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht wieder an - er regiert bislang mit einer grün-schwarzen Koalition. Die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel liegt in jüngsten Umfragen knapp vor den Grünen./bg/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
